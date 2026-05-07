2 buques cisterna evaden bloqueo de EEUU e ingresan a aguas de Irán

Dos buques cisterna han logrado evadir el bloqueo naval estadounidense impuesto a los puertos iraníes, ingresando a las aguas iraníes.

Según datos publicados el miércoles en la cuenta X de TankerTrackers, “el VINA/VALLEY [9157478], que habitualmente suministra gas licuado de petróleo [GLP] iraní a Yemen, logró entrar en el perímetro de bloqueo y su señal está registrada en el AIS [Sistema de identificación automática]”.

La publicación indica que “también llegó un petrolero iraní de mayor tamaño”.

Ambos tankeres son vacíos. TankerTrackers afirma que estos buques cisternas, que siguen rompiendo el bloqueo estadounidense, sirven como reservas flotantes de crudo para Irán, mientras persiste el cerco.

Cargo-empty, US-sanctioned tankers are still arriving.



Today, the VINA/VALLEY (9157478), which routinely delivers Iranian LPG to the Houthis in Yemen, managed to enter the blockade perimeter; and she's pinging on AIS. A larger Iranian oil tanker arrived as well. It's empty… pic.twitter.com/Ah7QpbdlW5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 6, 2026

Estados Unidos impuso un cerco naval a los puertos iraníes en Ormuz el 13 de abril, impidiendo cualquier entrada o salida de buques a las aguas iraníes en un intento de estrangular la economía iraní.

Irán que, a su vez, mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz para el comercio de hidrocarburos por parte de países hostiles desde el inicio de la guerra impuesta por EE.UU. e Israel a finales de febrero, ha asegurado que no reabrirá el paso mientras persiste el bloqueo.

Mientras la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, afirma haber asfixiado la economía iraní con el bloqueo e impedido las exportaciones de petróleo y gas licuado del país, informes indican que el país sigue vendiendo crudo a sus clientes, burlándose el cerco.

En esta línea, Javier Blas, investigador jefe de Bloomberg rechazó el miércoles en su cuenta X las afirmaciones de la Casa Blanca sobre el éxito del cerco, diciendo que “lejos de explotar, los pozos petroleros iraníes siguen bombeando sin parar [no crean todo lo que dice la Casa Blanca]”.

PHOTO OF THE DAY: Far from exploding, Iranian oil wells are pumping and pumping (don't believe everything the White House says).



According to @CopernicusEU Sentinel-2 imagery, Iran was loading today three (3 !!!) tankers simultaneously at Kharg Island (🛰️📷 May 6 @ 7.16am GMT) pic.twitter.com/9747leWAs7 — Javier Blas (@JavierBlas) May 6, 2026

Citando las imágenes ofrecidas por Sentinel-2, Blas dijo que “Irán estaba cargando hoy tres [¡3!] petroleros simultáneamente en la isla de Jark”.

La publicación llega luego de que Trump afirmara hace una semana que la infraestructura petrolera de Irán podría explotar en unos tres días debido a problemas mecánicos exacerbados por el bloqueo a sus buques.

A pesar de que el republicano ha afirmado que mantendrá el bloqueo por meses para presionar a Irán, éste ha asegurado que el cerco fracasará, y la República Islámica nunca perderá el control del estrecho de Ormuz.

ftm/tqi