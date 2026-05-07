Irán: EEUU debe romper con Israel para escapar del atolladero

Irán ha afirmado que Estados Unidos no podrá salir del “atolladero en el que está atrapado” si se abstiene de aceptar los derechos de la nación iraní.

“Estados Unidos no podrá salir del atolladero en el que está atrapado si se abstiene de aceptar los derechos de la nación iraní y si se niega a distanciarse del régimen malvado y criminal israelí”, subrayó el miércoles el viceministro de Defensa iraní, Reza Talai Nik, en declaraciones ofrecidas a los periodistas.

Reiteró que el gobierno estadounidense y el régimen israelí deben reconocer los derechos del pueblo iraní para allanar el camino hacia el fin de la guerra, y añadió que Washington debería aceptar la realidad del campo de batalla.

Talai Nik enfatizó que la nación iraní constituye la “profundidad estratégica del poder de defensa de Irán”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán. Asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y atacaron instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil.

Las Fuerzas Armadas de Irán respondieron con 100 oleadas de ataques de represalia a la guerra de agresión no provocada de EE.UU. y el régimen israelí en el marco de la operación Verdadera Promesa 4, lanzando cientos de misiles balísticos e hipersónicos, así como drones, contra bases militares estadounidenses en toda la región de Asia Occidental y posiciones israelíes en los territorios ocupados palestinos.

En una medida que ha causado conmoción en los mercados energéticos mundiales, la República Islámica cerró el estrecho de Ormuz a sus enemigos y aliados, y posteriormente impuso controles mucho más estrictos sobre esta vía marítima estratégica después de que Washington mantuviera el bloqueo naval ilegal que había impuesto al país.

Irán descartó entonces volver a la mesa de negociaciones a menos que se levantara el bloqueo.

Teherán afirma que sigue estudiando la última propuesta de Washington para un posible acuerdo que ponga fin a la guerra, sin que aún se haya emitido una respuesta oficial.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, declaró el miércoles que una negociación genuina requiere buena fe, no imposición ni extorsión.

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