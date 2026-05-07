HAMAS confirma la muerte del hijo de Jalil al-Haya en ataque de Israel

El funcionario de HAMAS, Basim Naim, ha confirmado la muerte de Azam al-Haya, hijo de Jalil al-Haya, en un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza.

La víctima es el cuarto hijo del jefe político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) que ha muerto en ataques israelíes.

Un ataque israelí en la capital de Catar, Doha, el año pasado, dirigido a la dirigencia de HAMAS, mató a uno de sus hijos, aunque Al-Haya sobrevivió. Otros dos hijos fueron asesinados en intentos previos del régimen sionista durante ataques en Gaza en 2008 y 2014.

Jalil Al-Haya condenó el ataque israelí del miércoles en declaraciones a Al Jazeera. “Este ataque criminal es una extensión de la agresión sionista contra nuestro pueblo en todas partes [...] porque la ocupación pretende imponerse mediante la presión, los asesinatos y el terrorismo”.

Sin embargo, aseguró que el pueblo palestino no se dejará “intimidar por el asesinato de niños ni por el martirio de líderes”.

Los ataques de Israel se intensifican en un contexto de violencia en la Franja de Gaza, donde rige un frágil alto el fuego desde octubre de 2025. Sin embargo, el régimen israelí ha violado la tregua en innumerables ocasiones, cobrándose la vida de al menos 830 palestinos.

tqi