Al menos, once soldados del ejército del régimen israelí han resultados heridos en las operaciones de represalia de Hezbolá en el sur del Líbano en solo un día.

La radio del ejército del régimen volvió este jueves a contabilizar únicamente los heridos del ejército y anunció que, en las últimas 24 horas, siete soldados resultaron lesionados en ataques con drones del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá).

El canal hebreo i24NEWS, por su parte, informó el miércoles que durante un ataque con drones de Hezbolá en el sur del Líbano, cuatro militares resultaron heridos, uno de ellos en estado grave.

El presidente del consejo de la región de Al-Yalil (Galilea), ubicada en el norte de Palestina ocupada, también reconoció el poder de Hezbolá, rechazando las alegaciones del portavoz del ejército del régimen, Avichay Adraee, sobre sus éxitos. “Esto es una tontería, Hezbolá sabe exactamente a dónde disparar”, aseveró.

El ejército de Israel ha reconocido oficialmente que no dispone de un sistema eficaz para contrarrestar los drones de fibra óptica de Hezbolá.

El analista de asuntos militares, Avi Ashkenazi, ya había reconocido que Hezbolá utiliza diariamente una gran cantidad de drones explosivos, lo que provoca fuertes bajas y daños significativos al ejército israelí.

El periódico Haaretz también declaró hace unos días que el frente del Líbano se ha convertido en el campo de batalla más duro y sangriento para el ejército israelí.

Hezbolá ha identificado las debilidades del ejército israelí y no muestra ninguna señal de retirada. Esto ocurre en un momento en que la operación del ejército israelí en el sur del Líbano sigue un patrón similar al de Gaza en 2025, basado en la destrucción masiva de viviendas.

Sin embargo, con la entrada en el campo de los drones de fibra óptica de Hezbolá y el aumento del número de heridos, han surgido dudas dentro del ejército de ocupación sobre el valor del riesgo de la operación en el territorio libanés.

Los medios israelíes informan de la preocupación en los círculos militares. El diario Israel Hayom ha admitido que la situación del frente libanés es peor que en el período previo a la guerra y que ha regresado el “pantano del Líbano”. Ha sostenido que el ejército israelí se enfrenta a una derrota táctica en la lucha contra los drones de fibra óptica de Hezbolá y a un fracaso estratégico derivado del exceso de confianza.

Asimismo, el Canal 13 ha advertido que la amenaza de los drones podría extenderse también a Cisjordania y que los éxitos de Hezbolá con estos drones podrían convertirse en una fuente de inspiración para las fuerzas de la Resistencia en esta parte de Palestina.

msm