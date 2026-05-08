Mayoría en EEUU: Guerra contra Irán “ha hecho más daño que bien”

Los resultados de un sondeo revelaron que la mayoría del pueblo de EE.UU. rechaza la gestión del presidente estadounidense Donald Trump en la guerra contra Irán.

El estudio de PBS News/NPR/Marist ha encontrado que más del 60 % de los encuestados —seis de cada diez ciudadanos estadounidenses— desaprobó la política del presidente republicano Donald Trump, mientras que solo el 33 % apoyó su política de confrontación, que pone en riesgo el aislamiento global de Washington.

La frustración pública ha aumentado drásticamente desde el pasado marzo, cuando el 54 % de los estadounidenses desaprobaba la guerra de Trump, mientras que solo el 33 % estaba de acuerdo con su política hacia Irán.

La oposición a la guerra de Washington contra Irán fue aún más generalizada, ya que el 61 % de los estadounidenses afirmó que la campaña militar estadounidense había “hecho más daño que bien”, una opinión compartida por una cuarta parte de los republicanos, mientras que solo el 38 % creía que había “hecho más bien que mal”.

🔴Parlamentario iraní: el ‘mentiroso’ Trump busca crear una guerra psicológica



🔺Un parlamentario iraní ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanza mensajes falsos para crear una guerra psicológica.https://t.co/X9NmxjC9Vs — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

Entre los republicanos, la oposición ha aumentado notablemente. Si bien el 72 % sigue apoyando la política de Trump hacia Irán, la desaprobación ha subido al 22 %, frente al 15 % del pasado marzo.

También, el 22 % de ellos sostuvo que la posición de Estados Unidos a nivel mundial se ha deteriorado, el doble del 11 % registrado en enero.

De igual manera, el sondeo también reveló que el 62 % de los estadounidenses cree que Trump ha debilitado la posición de EE.UU. a nivel internacional, dañando la reputación mundial del país a través de sus agresivas decisiones de política exterior, un aumento con respecto al 57 % registrado en enero.

La presión económica dentro de EE.UU. también está intensificando la reacción negativa: el 61 % de los estadounidenses desaprueba ahora la gestión económica de Trump, un ligero aumento con respecto a marzo, mientras que solo el 35 % la aprueba.

El aumento de los precios del combustible se ha convertido en un importante motivo de enfado, y más del 80 % afirma que los costes energéticos están afectando gravemente a sus presupuestos familiares. La mayoría de los encuestados también culpó directamente a Trump de la crisis.

El sondeo también sugiere que el 63 % de los estadounidenses siente que la economía no les está funcionando bien personalmente, y el 56 % cree que su área local “no es muy asequible” o “no es asequible en absoluto”.

El 1 de mayo, la mayoría de los estadounidenses tachó de un “error” la guerra de Estados Unidos contra Irán, han revelado los resultados de un sondeo.

msr/ncl