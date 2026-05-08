Mayoría en EEUU: Guerra contra Irán “ha hecho más daño que bien”

El estudio de PBS News/NPR/Marist ha encontrado que más del 60 % de los encuestados —seis de cada diez ciudadanos estadounidenses— desaprobó la política del presidente republicano Donald Trump, mientras que solo el 33 % apoyó su política de confrontación, que pone en riesgo el aislamiento global de Washington.
La frustración pública ha aumentado drásticamente desde el pasado marzo, cuando el 54 % de los estadounidenses desaprobaba la guerra de Trump, mientras que solo el 33 % estaba de acuerdo con su política hacia Irán.
La oposición a la guerra de Washington contra Irán fue aún más generalizada, ya que el 61 % de los estadounidenses afirmó que la campaña militar estadounidense había “hecho más daño que bien”, una opinión compartida por una cuarta parte de los republicanos, mientras que solo el 38 % creía que había “hecho más bien que mal”.
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Entre los republicanos, la oposición ha aumentado notablemente. Si bien el 72 % sigue apoyando la política de Trump hacia Irán, la desaprobación ha subido al 22 %, frente al 15 % del pasado marzo.
También, el 22 % de ellos sostuvo que la posición de Estados Unidos a nivel mundial se ha deteriorado, el doble del 11 % registrado en enero.
De igual manera, el sondeo también reveló que el 62 % de los estadounidenses cree que Trump ha debilitado la posición de EE.UU. a nivel internacional, dañando la reputación mundial del país a través de sus agresivas decisiones de política exterior, un aumento con respecto al 57 % registrado en enero.
La presión económica dentro de EE.UU. también está intensificando la reacción negativa: el 61 % de los estadounidenses desaprueba ahora la gestión económica de Trump, un ligero aumento con respecto a marzo, mientras que solo el 35 % la aprueba.
El aumento de los precios del combustible se ha convertido en un importante motivo de enfado, y más del 80 % afirma que los costes energéticos están afectando gravemente a sus presupuestos familiares. La mayoría de los encuestados también culpó directamente a Trump de la crisis.
El sondeo también sugiere que el 63 % de los estadounidenses siente que la economía no les está funcionando bien personalmente, y el 56 % cree que su área local “no es muy asequible” o “no es asequible en absoluto”.
El 1 de mayo, la mayoría de los estadounidenses tachó de un “error” la guerra de Estados Unidos contra Irán, han revelado los resultados de un sondeo.
msr/ncl