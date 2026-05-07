Presidente de Irán informa de una reunión cordial con el Líder – Noticiero 13:30

Pezeshkian informa de una reunión cordial con el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei. Qalibaf niega informe de Axios sobre pacto entre Irán y EE. UU.

1- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, informó de su reciente encuentro con el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, durante el cual se desarrolló un ambiente humilde y profundamente cordial por más de dos horas.

2- El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, desestimó un reciente informe publicado por medio estadounidense Axios sobre un supuesto acuerdo inminente entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra de agresión contra la nación iraní.

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