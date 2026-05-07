Irán desmiente informe de Al Jazeera sobre mecanismo de tránsito en Ormuz

Una fuente informada iraní desmiente informe de la cadena catarí Al Jazeera sobre los detalles del mecanismo de tránsito en el estrecho de Ormuz.

La fuente ha indicado a la agencia de noticias Mizan que la afirmación de un reportero de Al Jazeera sobre los detalles del mecanismo de tránsito para buques a través del estrecho de Ormuz “carece de fundamento”.

Recientemente, Irán ha puesto en marcha oficialmente un nuevo mecanismo para regular el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, y señaló que dicho mecanismo ya ha entrado en vigor, pero ninguna fuente oficial ha anunciado aún los detalles de este mecanismo.

Según informó el martes la cadena iraní Press TV, citando fuentes, con el nuevo sistema implementado, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho recibirán un correo electrónico de la dirección oficial info@PGSA.ir en el que se detallarán las normas y reglamentos de paso

Según Press TV, los buques deben adaptar sus operaciones a este marco normativo y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas armadas iraníes han impuesto un estricto control en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de todos los barcos vinculados a Estados Unidos e Israel tras el inicio de su guerra de agresión contra la República Islámica el 28 de febrero.

Las tensiones se han intensificado en los últimos días tras el lanzamiento por parte del presidente estadounidense Donald Trump de una operación, cuyo objetivo es romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, mientras que las fuerzas iraníes han advertido a los buques de guerra estadounidenses que se mantengan alejados de esta vía marítima estratégica.

El lunes, las fuerzas navales de Irán dispararon misiles y drones cerca de destructores estadounidenses que ignoraron los repetidos llamamientos para que se mantuvieran alejados del estrecho.

Las autoridades iraníes han prometido mantener su soberanía sobre este punto estratégico, advirtiendo que cualquier intento de desafiar su control será respondido con la fuerza.

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