Vea cómo respondió Irán a ataque de EEUU en la zona de Ormuz

Irán muestra imágenes del momento en que el Ejército iraní prepara misiles para su respuesta a la violación de la tregua por parte de fuerzas estadounidenses en la zona de Ormuz.

En un vídeo corto se ve a militares colocando consignas y fotografías de mártires sobre los misiles que van a dispararse a los agresores estadounidenses que se aproximaron el jueves por la noche al estrecho de Ormuz, vía bajo el control absoluto de Irán.

📹 Imágenes muestran momentos en que el Ejército iraní preparaba misiles para la respuesta de los guardianes del golfo Pérsico ante la violación dela tregua por parte de fuerzas estadounidenses en Ormuz.

🔹Militares colocan consignas y fotografías de mártires sobre los misiles. pic.twitter.com/brHpP26Drd — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

Asimismo, medios iraníes han publicado unas imágenes que constatan la operación de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán contra buques de EE.UU. en la zona del estrecho de Ormuz.

🎥La Armada iraní respondió al ataque de destructores estadounidenses contra dos petroleros iraníes lanzando misiles de crucero y drones de combate contra las embarcaciones enemigas. pic.twitter.com/CGIYGFrh2N — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

Mediante una publicación emitida este viernes en su cuenta de X, la Armada del CGRI ha informado que “tras la violación del alto el fuego y la agresión del Ejército terrorista estadounidense contra un petrolero de la República Islámica de Irán cerca del puerto de Jask, y la aproximación de destructores del Ejército terrorista estadounidense al estrecho de Ormuz, se llevó a cabo una operación combinada de gran magnitud y precisión, utilizando misiles balísticos y de crucero antibuque, así como drones de ataque con cabezas explosivas de alta potencia, dirigidos contra los destructores enemigos”.

ncl