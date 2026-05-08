Rusia rechaza resolución de CSNU con exigencias unilaterales a Irán

La misión rusa ante la ONU fustigó los intentos de incluir formulaciones desequilibradas en el borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz.

“Nuestro país tampoco apoya los peligrosos intentos de dotar al documento de un lenguaje sesgado y exigencias unilaterales hacia Teherán, ignorando por completo la causa fundamental de la crisis: la acción militar conjunta estadounidense-israelí contra Irán”, subrayó la misión rusa ante las Naciones Unidas en un comunicado emitido el jueves.

Asimismo, lamentó que, a pesar de las reiteradas preocupaciones expresadas por parte de Rusia, los promotores del proyecto han decidido, una vez más, enmarcarlo en el contexto de la estrategia de las “dos guerras”, que Rusia rechaza categóricamente.

También, afirmó que Rusia desde el inicio de la actual escalada sin precedentes en Asia Occidental ha abogado constantemente por un cese incondicional de la violencia y una solución político-diplomática con acuerdos sostenibles entre Washington y Teherán.

🎥 Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, declara que se suponía que la ONU sería garantía de paz y seguridad internacional, pero el Consejo de Seguridad fue tomado como rehén por Estados Unidos durante décadas. pic.twitter.com/mVPPz3SXZZ — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

La misión rusa instó a los miembros del CSNU a abstenerse de avivar artificialmente las tensiones en el seno del Consejo, entre otras cosas, impulsando proyectos de resolución parciales y confrontativos que, de ser adoptados, podrían desencadenar una nueva escalada en Asia Occidental con consecuencias sumamente impredecibles.

“Lo fundamental aquí es que la libertad de navegación en el Golfo Pérsico solo se restablecerá cuando termine el conflicto y cesen las hostilidades”, resaltó la nota.

Rusia formuló estas declaraciones después de que representantes de Catar, EE.UU., los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin en la ONU respaldaran un proyecto de resolución antiraní, en el que se pedía garantizar la libertad de navegación y prevenir cualquier interrupción del paso de los buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

En la misma jornada, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, calificó de “unilateral e incompleto” el proyecto de resolución presentado por EE.UU. y Baréin sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

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