Parlamentario iraní: el ‘mentiroso’ Trump busca crear una guerra psicológica

Un parlamentario iraní ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanza mensajes falsos para crear una guerra psicológica.

El presidente de la Comisión de Consejos y Asuntos Internos del Parlamento de Irán, Mohammad Saleh Jokar, ha declarado este jueves en una entrevista con Irna, que “las acciones que los estadounidenses, especialmente el ‘mentiroso Trump’, están llevando a cabo y los relatos falsos de hoy en el ciberespacio, todo ello está en línea con la guerra psicológica del enemigo”.

Ha puesto de relieve que el enemigo en cualquier circunstancia busca una oportunidad para cambiar la situación a su favor, en cualquier ámbito, pese a que ha sido derrotado en el campo defensivo y militar, intenta salvarse creando conflictos e inestabilidad en otras áreas.

“Esta guerra no es solo en el ámbito militar; es una guerra combinada y cognitiva en la que el enemigo utiliza todas sus herramientas para crear división en la sociedad y entre los funcionarios del país”, ha indicado el legislador persa.

Yokar ha advertido de que el objetivo principal de Estados Unidos es minar la unidad y solidaridad de la nación iraní con su liderazgo.

“La clave del éxito está en mantenerse unidos, integrados y firmes frente al enemigo; tal como en los últimos cuarenta días, los combatientes, con el respaldo de la nación y la confianza en Dios, actuaron con éxito, y el pueblo y los funcionarios estuvieron juntos. La continuidad de la victoria solo es posible manteniendo este mismo espíritu y solidaridad”, ha acentuado.

✊🏻📹Residentes de Teherán reaccionan ante los reportes de nuevos enfrentamientos y expresan su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes para responder contra el enemigo. pic.twitter.com/RKll1j9s8O — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

Estados Unidos, junto con Israel, lanzaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero bajo falsas acusaciones como la búsqueda de un arma nuclear por parte de Teherán. Tras cuarenta días, la contundente respuesta iraní obligó a Trump a pedir un alto el fuego para negociaciones pero la parte estadounidense lo ha violado, al imponer un bloqueo a los puertos iraníes, llevando a Irán a restringuir el paso por el estrecho de Ormuz.

En este interín, el mandatario estadounidense utiliza sus redes sociales para lanzar amenazas contra Irán que luego recula, creando confusión en la opinión pública y causando la alteración en los mercados, un disparo en su propio pie.

ncl