Movimientos sociales rechazan visita del presidente israelí a Panamá

La visita del presidente israelí a Panamá con una agenda centrada en la crisis hídrica y el desarrollo tecnológico es rechazada desde distintas organizaciones sociales.

Su visita es rechazada desde distintas organizaciones sociales que la consideran como una amenaza a la soberanía y un riesgo para el futuro de los panameños.

Isaac Herzog, presidente del régimen de ocupación sionista fue recibido por el gobierno panameño este miércoles 6 de mayo bajo una agenda enfocada en el supuesto desarrollo tecnológico y el manejo del agua, dos problemáticas que están siendo colocadas en el centro de la atención local.

Sin embargo, después de más de dos años de un genocidio reconocido internacionalmente contra el pueblo palestino y el inicio de una guerra de agresión contra Irán, este encuentro despierta suspicacias.

A través del día esta visita ha sido rechazada mediante distintas manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad capital.

Para estas organizaciones sociales relaciones de este tipo son una amenaza para la soberanía nacional y representan un riesgo que pone en peligro el futuro de los panameños.

John Alonso, la Ciudad de Panamá.

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