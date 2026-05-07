“Irán endurece su postura ante un sociópata que es Trump”

El Estado terrorista más grande del mundo es Estados Unidos, y su dirigencia tiene limitaciones comitivas.
El analista internacional Carlos Santa María aborda el tema en una entrevista con HispanTV.
kmd/tmv
El Gobierno iraní endurece su postura ante las políticas y negociaciones diplomáticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es “sociópata”, según un analista.
El Estado terrorista más grande del mundo es Estados Unidos, y su dirigencia tiene limitaciones comitivas.
El analista internacional Carlos Santa María aborda el tema en una entrevista con HispanTV.
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