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“Irán endurece su postura ante un sociópata que es Trump”

  • “Irán endurece su postura ante un sociópata que es Trump”
Publicada: jueves, 7 de mayo de 2026 18:20
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El Gobierno iraní endurece su postura ante las políticas y negociaciones diplomáticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es “sociópata”, según un analista.

El Estado terrorista más grande del mundo es Estados Unidos, y su dirigencia tiene limitaciones comitivas.  

El analista internacional Carlos Santa María aborda el tema en una entrevista con HispanTV.

kmd/tmv

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