España cita de nuevo a encargada de negocios israelí por Flotilla Sumud

España ha convocado por segunda vez a la diplomática israelí en protesta por la detención “ilegal” de los activistas de la Flotilla Global Sumud.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha vuelto a convocar a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid, Dana Erlich, con el fin de trasladar una “enérgica protesta” por la “detención ilegal” del ciudadano español Saif Abukeshek.

Según ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su intervención en el pleno del Congreso, la representante diplomática israelí ya había sido citada el día anterior para expresarle que es “inadmisible” la prolongación de la detención del ciudadano hispano-palestino de la Flotilla Global Sumud, que por segundo año consecutivo buscaba romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria a la Franja.

“Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif Abukeshek y su trasladado a Israel, exigimos su inmediata liberación y así lo hemos trasladado a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homologo”, ha expresado el ministro, quien ha tildado de “inaceptable” que en aguas internacionales embarcaciones “sean abordadas, sus tripulantes retenidos y las embarcaciones inutilizadas, sin respetar las más básicas normas internacionales”.

“El derecho internacional, incluso el derecho humanitario y el derecho del mar están siendo violados y deben ser respetados por todos, también por Israel”, ha remarcado Albares en la comparecencia.

El caso de Abukeshek ha provocado un aumento de la tensión diplomática entre España y el régimen israelí, especialmente después de que las autoridades israelíes decidieran prolongar su detención tras la interceptación de la flotilla ocurrida la semana pasada.

De forma paralela, el Ejecutivo también ha solicitado aclaraciones sobre la situación de otro miembro de la flotilla, el ciudadano brasileño Thiago Ávila, quien permanece detenido junto al ciudadano español.

En este contexto, el ministro ha defendido la respuesta diplomática de España y ha reiterado que el Gobierno mantendrá la presión necesaria para lograr la liberación del ciudadano hispano-palestino y garantizar el respeto a sus derechos.

Israel atacó a finales del mes pasado a 22 de 58 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud cerca de las costas de Grecia — a unos 1200 kilómetros del enclave palestino— y detuvo a unos 176 activistas a bordo por intentar romper el bloqueo ilegal impuesto a la Franja de Gaza.

La flotilla denunció que sus activistas detenidos fueron golpeados, pateados y maltratados durante su arresto por las fuerzas israelíes. Informes indicaron que al menos 36 de los 176 activistas capturados requirieron tratamiento hospitalario “debido a las lesiones sufridas durante la interceptación violenta y detención” por parte de las fuerzas israelíes

Aunque la marina israelí desembarcó en las costas griegas a los activistas, Saif Abukeshek y Thiago Ávila quedaron arrestados y fueron trasladados a los territorios ocupados por Israel, donde están retenidos sin cargos mientras la fiscalía israelí les acusa de delitos de terrorismo. Ambos detenidos mantienen una huelga de hambre como señal de protesta desde su arresto.

Esta es la segunda iniciativa de flotilla —que intenta romper el bloqueo israelí transportando ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza— tras el experimento de septiembre de 2025 que terminó con un ataque similar y la detención de cientos de activistas internacionales.

El secuestro de los activistas de la flotilla ha desatado una masiva ola de condenas a nivel internacional por considerar la medida como una violación flagrante del derecho internacional.

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