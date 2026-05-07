UNAM acoge conferencia sobre resistencia iraní frente a barbarie imperialista

La máxima casa de estudios en México acoge una conferencia sobre la resistencia iraní frente a la barbarie imperialista.

Este 6 de mayo, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México acoge la conferencia Multipolaridad y resistencia iraní: construyendo alternativas frente a la barbarie imperialista con las ponencias del embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh y el ex embajador de Nicaragua en España, Augusto Zamora.

El diplomático iraní destacó el papel de América Latina y el Caribe, y en particular de México, en la construcción de un mundo multipolar más justo frente al cambio inminente en el poder hegemónico.

Durante el conversatorio, los estudiantes y profesores destacaron el ejemplo de resistencia que dan el pueblo y el gobierno iraní frente al imperialismo estadounidense y el sionismo israelí. Una opinión que se repite en diferentes ámbitos a los que ha sido invitado a participar el embajador iraní, en la Ciudad de México y estados como Puebla.

Los mexicanos destacan cada vez más la necesidad de aprender de la experiencia iraní frente a la injerencia estadounidense que se vuelve cada vez más cruenta y descarada en América Latina y el Caribe.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

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