Irán ataca con misiles a buques de EEUU en Ormuz y los obliga a huir

Irán respondió este jueves con fuego de misiles a ataques estadounidenses contra dos petroleros en el estrecho de Ormuz, causándoles daños significativos.

La operación iraní ha obligado a las fuerzas atacantes a huir tras sufrir daños, ha destacado una fuente militar en primeros informes a la agencia de noticias IRIB.

Enseguida, el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya de Irán, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha emitido un comunicado con los detalles de los enfrentamientos de esta noche.

“El ejército agresor, terrorista y bandido de Estados Unidos, violando el alto el fuego, atacó un petrolero iraní que navegaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho de Ormuz frente al puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU)”, ha declarado el vocero militar iraní.

Simultaneámente, ha agregado el teniente Zolfagari, el ejército estadounidense, en cooperación con algunos países de la región, lanzó ataques aéreos contra zonas civiles en las costas iraníes de Khamir, Sirik y la isla de Qeshm.

El teniente Zolfaqari ha señalado que las fuerzas iraníes en respuesta a dichas agresiones respondieron inmediatamente y, en una acción recíproca, atacaron embarcaciones militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, infligiéndoles daños considerables.

Para finalizar su mensaje, el teniente Zolfagari ha advertido que “Estados Unidos, criminal y agresor, y los países que lo apoyan deben saber que la República Islámica de Irán, como en el pasado, responderá con firmeza y sin la menor duda a cualquier agresión o ataque”.

Entretanto, la agencia iraní de noticias Tasnim ha indicado que la fuerza naval iraní bombardeó tres destructores estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz y causandoles daños.

Estados Unidos ha realizado estos ataques, en medio de un alto el fuego en vigor desde el 9 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

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