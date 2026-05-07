Unilateral e incompleto: Irán rechaza resolución de EEUU sobre Ormuz

El canciller de Irán calificó de “unilateral e incompleto” el proyecto de resolución presentado por EE.UU. y Baréin sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

“La comunidad internacional no debe permitir que el CSNU (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) sea utilizado indebidamente por los agresores ni se convierta en una herramienta para legitimar sus acciones ilegales”, ha subrayado este jueves el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Ha destacado que el texto sobre Ormuz no hace ninguna referencia a la “causa principal” de la situación actual en el estrecho, es decir, “la agresión militar y el uso ilegal de la fuerza por parte de EE.UU. y el régimen de Israel contra la República Islámica de Irán”.

“La situación actual se debe directa y exclusivamente a su guerra agresiva, injustificada e ilegal”, ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores iraní.

Araqchi ha detallado que el verdadero objetivo del aludido proyecto de resolución es “distorsionar los hechos sobre el terreno y justificar las acciones ilegales pasadas y presentes” de Washington contra Irán en el Golfo Pérsico y, en concreto, en el estrecho de Ormuz, una región que se encuentra a miles de millas de las costas estadounidenses, ha recordado.

El jefe de la diplomacia de Irán ha instado a la comunidad internacional a “actuar con la máxima vigilancia” para impedir cualquier intento de distorsionar las normas y principios consagrados del derecho internacional de manera que se pueda justificar la agresión o el uso ilegal de la fuerza.

Ha señalado también que los proponentes de dicho proyecto de resolución recurren a un “relato selectivo y parcial” para un “uso indebido del derecho internacional” y al mismo tiempo “ignoran las flagrantes violaciones de este por parte de EE.UU.”.

“Este proyecto también pasa por alto las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos, incluyendo el bloqueo marítimo ilegal y los ataques y detenciones de barcos iraníes”, ha detallado.

También ha advertido que, en caso de aprobarse esta resolución, la credibilidad y el prestigio del CSNU se verían gravemente debilitados, las competencias ejecutivas del Consejo se politizarían y se sentaría un precedente peligroso para legitimar acciones coercitivas unilaterales y comportamientos ilegales de EE.UU. que violen la soberanía y los derechos soberanos de los países costeros.

Ha agregado que, si se da luz verde al texto, Washington se permitiría hacer un uso indebido del CSNU lo que tendrá “consecuencias devastadoras”, ya que dicha crisis ha generado sin autorización ni siquiera previa notificación de este organismo internacional.

Ha afirmado que si EE.UU. cesa de manera permanente la guerra contra Irán, levanta las sanciones y el bloqueo de los barcos, “se restablecerá la navegación marítima normal en el estrecho de Ormuz”. “Por lo tanto, el camino hacia la estabilidad radica en el respeto de Estados Unidos al derecho internacional, y no en el uso indebido del CSNU que complique aún más la situación”, ha apostillado.

Araqchi ha formulado estas declaraciones después de que representantes de Catar, EE.UU., los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin en la ONU respaldaran un proyecto de resolución antiraní, en el que se pedía garantizar la libertad de navegación y prevenir cualquier interrupción del paso de los buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, a Estados Unidos o a sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra territorio iraní.

Estados Unidos impuso su propio bloqueo en la zona para evitar que buques viajen desde o hacia puertos iraníes, pese a que Teherán y Washington mantenían conversaciones en medio de un cese al fuego.

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