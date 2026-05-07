Cuerpo de Guardianes: Con misiles y drones golpeamos buques de EEUU

El Cuerpo de Guardianes de Irán resaltó el uso de misiles balísticos con cabezas explosivas para repeler ataques de destructores de EE.UU. en la zona de Ormuz.

Mediante una publicación emitida este viernes en su cuenta de X, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha informado que utilizó misiles balísticos y de crucero antibuque con cabezas explosivas de alta potencia contra agresores estadounidenses en las proximidades del estrecho de Ormuz, bajo control de Irán.

“Tras la violación del alto el fuego y la agresión del Ejército terrorista estadounidense contra un petrolero de la República Islámica de Irán cerca del puerto de Jask, y la aproximación de destructores del Ejército terrorista estadounidense al estrecho de Ormuz, se llevó a cabo una operación combinada de gran magnitud y precisión, utilizando misiles balísticos y de crucero antibuque, así como drones de ataque con cabezas explosivas de alta potencia, dirigidos contra los destructores enemigos”, detalla la nota.

Tras la operación de las fuerzas iraníes, que “causó daños significativos al enemigo”, los tres buques de la fuerza agresora “huyeron rápidamente del área del estrecho de Ormuz”.

🎥La Armada iraní respondió al ataque de destructores estadounidenses contra dos petroleros iraníes lanzando misiles de crucero y drones de combate contra las embarcaciones enemigas. pic.twitter.com/CGIYGFrh2N — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

Previamente, el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha informado que las fuerzas iraníes resspondieron con fuego de misiles a un ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra un petrolero iraní en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses, violaron el alto el fuego y en cooperación de algunos países regionales, atacaron zonas civiles en las costas del puerto de Jamir, Sirik y la isla de Qeshm, en el Golfo Pérsico, ha agregado el militar persa.

Estados Unidos ha realizado estos ataques, en medio de un alto el fuego en vigor desde el 9 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

Irán, en reiteradas ocasiones, ha destacado que la única solución duradera para la crisis en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo naval y la reanudación del tránsito normal.

También, ha advertido a los adversarios sobre la escala y modo impredecibles de la respuesta de Irán ante cualquier agresión futura.

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