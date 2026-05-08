Pedro Sánchez concede la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese

España otorgó a la relatora de la ONU Francesca Albanese una condecoración civil por su labor a favor del derecho internacional, socavado por Israel, en Gaza.

España otorgó a Francesca Albanese una condecoración civil por su labor a favor del derecho internacional, socavado por Israel, en Gaza.

En una ceremonia celebrada el jueves en Madrid, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, le otorgó la Orden del Mérito Civil a Albanese, “una voz que defiende la conciencia del mundo”, describió el mandatario.

“La responsabilidad pública conlleva también la obligación moral de no mirar hacia otro lado”, afirmó Sánchez, describiendo a la galardonada como “una voz que defiende la conciencia del mundo”.

Albanese, abogada italiana de derechos humanos y relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, ha criticado abiertamente las operaciones militares israelíes en Gaza, a las que ha calificado de genocidio.

También ha denunciado la inacción de la comunidad internacional ante los actos de tortura, genocidio y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Albanese se ha enfrentado a la posibilidad de ser arrestada en Alemania por el lenguaje utilizado y ha sido sancionada por el gobierno estadounidense por instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar a empresas e individuos estadounidenses e israelíes por su presunta complicidad en graves violaciones de los derechos humanos.

Un día antes, Albanese había visitado el Museo Reina Sofía de Madrid para ver el Guernica de Picasso. Frente a la contundente condena del artista español al bombardeo nazi de la ciudad vasca en 1937, la relatora internacional declaró que la destrucción que reflejaba era “similar a lo que hemos visto” en Gaza.

También afirmó que el alto el fuego en la Franja de Gaza era inútil. “Quienes ostentan el poder presionan para que el mundo deje de prestar atención a Gaza y la olvide. Y eso es precisamente lo que ha hecho la mayor parte del mundo”, aseguró.

Albanese también elogió al gobierno español por su postura sobre Gaza y sus esfuerzos por ayudar a combatir las sanciones estadounidenses. La relatora también advirtió que las acciones de Israel habían sentado un peligroso precedente en lo que respecta al debilitamiento del derecho internacional.

El ejército israelí ha asesinado a más de 72 600 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 172 400 en una ofensiva mortal sobre Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza

A pesar de un alto el fuego vigente desde el pasado octubre, Israel se ha negado a permitir las cantidades acordadas de suministros humanitarios en el enclave, donde alrededor de 2,4 millones de palestinos, incluidos 1,5 millones de desplazados, enfrentan graves condiciones humanitarias.

ncl