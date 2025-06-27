Sánchez lamenta “la situación catastrófica de genocidio” en Gaza

España denuncia “la situación catastrófica de genocidio” en Gaza y exige la suspensión inmediata del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves una vez más la implementación urgente de un alto el fuego y también ha reiterado su respaldo a la creación de un Estado palestino.

Asimismo, ha exigido un “acceso inmediato y urgente de ayuda humanitaria” bajo supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según diversas organizaciones de derechos humanos, las condiciones de vida en Gaza —tras más de veinte meses de enfrentamientos— se han deteriorado hasta niveles cercanos a la hambruna, afectando a más de dos millones de personas que habitan el enclave.

Además, Sánchez ha indicado que propondrá en la cumbre de líderes europeos en Bruselas la suspensión inmediata del acuerdo entre la UE e Israel al considerar que este régimen estaría incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel y tiene que hacerlo inmediatamente”, expuso.

En este sentido, Sánchez ha señalado que su petición se apoya en un informe reciente —aún no publicado— elaborado por el representante especial de la UE para los derechos humanos. El documento, que ya fue compartido con los ministros de Exteriores del bloque, describe con dureza el panorama actual en Gaza y habla de una “situación catastrófica de genocidio”.

El informe recoge denuncias sobre la obstrucción israelí a la entrada de ayuda humanitaria, un número alarmante de muertes entre la población civil, ataques dirigidos contra periodistas y desplazamientos forzados acompañados de destrucción masiva.

Según Sánchez, estos hechos constituyen una clara vulneración del artículo 2 del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, el cual exige que las relaciones bilaterales se basen en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos.

Además, el jefe del Ejecutivo español ha cuestionado la coherencia de la política exterior europea, al comparar la dureza contra Rusia por la guerra de Ucrania con la falta de medidas concretas frente a Israel.

“No se entiende que estemos preparando el 18º paquete de sanciones a Rusia y que, al mismo tiempo, la UE no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo dos de respeto a los derechos humanos”, ha subrayado.

A comienzos de esta semana, los ministros de Exteriores de la UE ya habían abordado la posibilidad de revisar dicho acuerdo como respuesta a la situación en Gaza.

Desde octubre de 2023, el régimen israelí ha lanzado una guerra en la Franja de Gaza como parte de un genocidio que también ha empleado el hambre como arma de guerra. Según el Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza, el número de los muertos por los ataques israelíes ha aumentado a 56 259, y los heridos a 132 458.

zbg/tmv