España afirma que reconocerá el Estado Palestina el 28 de mayo

España reconocerá a Palestina como Estado el 28 de mayo, anuncia este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de Diputados.

En el pleno del Congreso de los Diputados (Cámara Baja), Sánchez ha anunciado que “el próximo martes 28 de mayo, el Consejo de Ministros de España aprobará el reconocimiento del Estado palestino”.

Ha indicado que la fecha en que España reconocerá el Estado de Palestina ha sido acordado con los dos partidos de la coalición gobernante, el PSOE, del cual es líder, y Sumar.

“Reconocer a Palestina es lo correcto y contribuirá a un mediterráneo más seguro y estable”, ha enfatizado Sánchez, luego de explicar que tiene claro que el primer ministro israelí, Benjamín “Netanyahu, no tiene un proyecto de paz para Palestina” y estaba poniendo en “peligro” la solución de dos Estados con su política de “dolor y destrucción” en la Franja de Gaza.

Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina.



Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción.



Por la paz, la justicia y la coherencia. pic.twitter.com/OYhRleIdHE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

Sánchez ha reconocido que la decisión seguramente no agradará a algunos líderes israelíes y “tenga consecuencias”. “Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy”, ha zanjado.

Aunque la noticia ya parecía inminente, la información de Sánchez, que ha defendido su postura propalestina en los últimos meses, ha provocado un aplauso cerrado en el hemiciclo; no obstante, algunos diputados de partidos de oposición de la derecha (PP) y ultraderecha (Vox), especialmente, se quedaron sentados.

Diputados aplauden al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por anunciar el reconocimiento de palestina, 22 de mayo de 2024. (Foto: Reuters)

España ha hecho este anuncio el mismo día que Irlanda y Noruega han reconocido oficialmente el Estado de Palestina. Hasta la fecha, nueve de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) han hecho lo propio: Polonia, Hungría, República Checa, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Malta y Chipre.

Los últimos países en sumarse al reconocimiento han sido tres Estados de la Comunidad del Caribe (Caricom), Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago. En total, 143 de los 193 Estados miembro de la ONU han dado ya el paso.

España, que ha apoyado el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el genocidio israelí en Gaza, ha informado de su decisión sobre Palestina a dos días de cumplirse ocho meses de la guerra israelí en la Franja de Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 35 000 civiles y reducido a escombros un territorio sometido a 16 años de bloqueo. Y cuando el régimen sionista amenaza con ampliar sus ataques terrestres a la ciudad de Rafah (sur de Gaza), donde se hacinan más de un millón de refugiados, por lo que incluso Estados Unidos, aliado de Israel, ha sonado la alarma.

