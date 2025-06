Grossi rechaza a Trump y admite que Irán no fabrica armas nucleares

El jefe del organismo nuclear de la ONU confirma que no existen pruebas de que Irán esté desarrollando un programa de armas nucleares.

“Nosotros no hemos tenido ninguna prueba de un esfuerzo sistemático [por parte de Irán] para avanzar hacia [la fabricación] de armas nucleares”, dijo el martes el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, en una entrevista exclusiva con la cadena CNN.

Su declaración contradice las afirmaciones de funcionarios estadounidenses e israelíes que acusan a la República Islámica de desarrollar un programa nuclear oculto con el objetivo de fabricar armas atómicas, acusación que ha rechazado categóricamente Irán.

Reiteró que las conclusiones del organismo nuclear de las Naciones Unidas coinciden con las de otras fuentes independientes sobre el tema.

La declaración supone una aclaración por parte de la AIEA tras el intenso escrutinio y las críticas a su último informe trimestral sobre las actividades nucleares de Irán, que Irán calificó de “motivado políticamente”.

La entrevista se realiza pocos días después de que la Junta de Gobernadores de la AIEA adoptara una resolución antiraní, acusando a Teherán de supuesto incumplimiento de sus obligaciones nucleares.

Las autoridades iraníes sostienen que las obligaciones del país bajo el acuerdo nuclear de 2015, conocido oficialmente como el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), dejan de ser vinculantes si no las cumplen otros signatarios, en particular los europeos —Alemania, el Reino Unido y Francia—, y sostienen que el país sigue cumpliendo sus compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear y el Acuerdo de Salvaguardias de la AIEA.

Las declaraciones de Grossi se producen en un momento en que Estados Unidos amenaza con atacar las instalaciones nucleares de Irán en medio de la agresión israelí contra la República Islámica que ha asesinado a varios altos mandos militares, científicos y civiles iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a regurgitar el martes las afirmaciones desacreditadas de que Irán está desarrollando un programa de armas nucleares.

El régimen israelí llevó a cabo una agresión sistemática contra suelo iraní la madrugada del viernes, atacando deliberadamente la instalación nuclear de Natanz, en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, lo que provocó una condena generalizada.

Este miércoles, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, ha asegurado que las instalaciones nucleares del país “están en buen estado” y siguen siendo operativas pese a ataques israelíes.

Ha enfatizado además que las agresiones israelíes no podrán detener el desarrollo del programa nuclear pacífico, ni doblegar al pueblo iraní. “El enemigo puede estar seguro de que no llegará a ninguna parte por este camino. La moral de nuestros colegas es excelente y están en las trincheras del servicio”, agrega.

Irán ha respondido las agresiones israelíes, lanzando la operación denominada “Promesa Verdadera III” en defensa propia. Hasta la fecha, se han llevado a cabo con éxito once fases de la operación.

ftm/tmv