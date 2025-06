Líder de Irán advierte a EEUU de consecuencias irreparables si participa en guerra

En un mensaje televisado, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, advierte a EE.UU. de consecuencias irreparables de participar en la guerra impuesta por Israel al país persa.

En su segundo mensaje televisado emitido desde el inicio de la guerra israelí contra Irán, el Líder de la Revolución Islámica ha elogiado la conducta valiente y la unidad del pueblo iraní en el reciente conflicto impuesto por los enemigos al país. “El pueblo iraní demostró ser firme, valiente y consciente del momento”, ha alabado.

Ha dejado claro que el ataque necio y malicioso de la entidad sionista contra Irán, ocurrió mientras funcionarios del Gobierno iraní negociaban indirectamente, a través de un intermediario, con la parte estadounidense.

“No hubo indicios por parte de Irán de ninguna medida militar ni de una acción drástica. Por supuesto, desde el principio se esperaba que Estados Unidos fuera cómplice de este acto malicioso de la entidad sionista, pero con estas recientes declaraciones, esta expectativa se refuerza día a día”, ha indicado.

El Líder ha subrayado que el pueblo iraní se mantendrá firme y fuerte ante cualquier paz impuesta, tal como se mantuvo firme ante una guerra impuesta, destacando que los estadounidenses deben saber que el pueblo iraní no se rendirá ni se someterá a dictados ni amenazas.

Ha destacado que, al atacar a Irán, “el enemigo sionista cometió un grave error y un mayor crimen, debe ser castigado, y está recibiendo su castigo; está recibiendo su retribución ahora. Está siendo castigado ahora.”

“El castigo que el pueblo iraní y nuestras Fuerzas Armadas han infligido, infligen y planean para el futuro a este enemigo malicioso es un castigo severo que lo ha debilitado”, ha recalcado.

Según el ayatolá Jamenei, la intervención de los aliados estadounidenses de Israel en este conflicto y sus declaraciones al respecto evidencian la “debilidad e impotencia” del régimen sionista.

En cuanto a las retóricas del presidente de EE.UU.., Donald Trump, y sus amenazas, el ayatolá Jamenei ha indicado que “por supuesto, los estadounidenses, que conocen la política de esta región, saben que la intervención de Estados Unidos en este asunto será totalmente perjudicial para ellos”.

“Las pérdidas que sufrirán en este sentido serán mucho mayores que las que podría sufrir Irán. La pérdida para Estados Unidos, si entra en este campo -si entra militarmente-, será, sin duda, una pérdida irrecuperable”, ha advertido el Líder de la Revolución Islámica de Irán.

Ha aseverado que el presidente estadounidense amenaza a Irán y, al mismo tiempo, de forma ridícula e inaceptable, pide explícitamente al pueblo iraní que se rinda.

“En primer lugar, una amenaza se dirige a alguien que teme las amenazas, mientras que el pueblo iraní ha demostrado que no se acobarda ante las amenazas de quienes amenazan. (…) Las amenazas no afectan el comportamiento ni la mentalidad del pueblo iraní”, ha recalcado.

“En segundo lugar, decirle al pueblo iraní que se rinda no es la palabra de una persona racional. Las personas sabias que conocen Irán, conocen al pueblo iraní y conocen la historia de Irán jamás dirían algo así. ¿Rendirse para qué? El pueblo iraní se opone a la rendición. No hemos agredido a nadie, no aceptaremos la agresión de nadie bajo ninguna circunstancia y no nos rendiremos ante la agresión de nadie. Esta es la lógica del pueblo iraní; este es el espíritu del pueblo iraní”, ha agregado.

Además, ha señalado que la vida transcurre con normalidad en Irán a pesar de esta agresión y ha instado al pueblo a continuar “con la misma conducta que han mantenido hasta hoy; continúen esta acción con fortaleza”, ha urgido.

“Y quienes están a cargo de los servicios, quienes tratan con la gente, y quienes están a cargo de los medios de comunicación y la aclaración, que cumplan con sus deberes con fortaleza y perseverancia, y que confíen en Dios Todopoderoso: ‘La victoria proviene solo de Dios, el Poderoso, el Sabio’ (Corán, 3:126). Dios Todopoderoso ciertamente concederá la victoria al pueblo iraní y a los justos, si Dios quiere”, ha concluido.

El último mensaje del Líder se produjo este miércoles después de la reciente retórica belicista del presidente estadounidense Donald Trump, y se coincide con el sexto día de la guerra impuesta por Israel contra Irán. El régimen israelí inició el viernes la guerra, asesinando a numerosos altos mandos militares, científicos nucleares y civiles.

En respuesta a la agresión israelí, las Fuerzas Armadas de Irán han lanzado la operación de represalia, denominada ‘Verdadera Promesa III’, el pasado viernes por la noche y tiene como objetivo numerosos objetivos de inteligencia militar estratégicos y sensibles del régimen israelí.

Las once olas de los ataques han asestado duros golpes al régimen sionista y han infundido un sentimiento de miedo entre los colonos que se han estado escondiendo en túneles subterráneos.

El martes, Trump volvió a recurrir a la bravuconería contra Irán, acusándolo de buscar armas nucleares. Las autoridades iraníes sostienen que el país no está en la carrera por obtener armas nucleares, sino que está dispuesto a defender la integridad territorial y la soberanía de la República Islámica.

tmv