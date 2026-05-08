Irán a CSNU: Seguridad en Ormuz no debe decidirse de manera unilateral

Irán ha considerado injusto e inaceptable que EE.UU. apoye la seguridad y la navegación libre en Ormuz, pero imponga un bloqueo naval a los puertos iraníes.

“La única solución sostenible en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y la restauración del tránsito normal”, destacó el jueves el representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, a periodistas.

El diplomático persa hizo estas declaraciones en relación con un borrador de resolución presentado por Estados Unidos y Baréin, al que califica como “defectuoso, unilateral y con motivaciones políticas”.

Iravani afirmó que el borrador presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) no busca la libertad de navegación, sino legitimar las acciones ilegales de EE.UU., incluyendo un bloqueo naval ilegal contra Irán.

“Las acciones de EE.UU. están en clara contradicción con sus objetivos declarados y solo han contribuido a intensificar las tensiones y profundizar la inestabilidad en la región”, apostilló.

Señaló que dicho proyecto de resolución promueve deliberadamente una “narrativa selectiva y distorsionada” y, por lo tanto, carece de la imparcialidad y la credibilidad necesarias para la actuación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Iravani aseveró que el aludido borrador ignora la causa fundamental de la situación actual en el estrecho de Ormuz, que es la agresión militar de EE.UU. e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

El representante iraní aseveró que Teherán apoya la paz, seguridad y la navegación libre en el estrecho de Ormuz para todas las partes, pero “ni es justo ni aceptable” que una parte siga sufriendo bajo sanciones ilegales mientras otros, bajo el pretexto de la ‘libertad de navegación’, disfrutan de un tránsito seguro y sin restricciones por el estrecho de Ormuz.

De igual manera, el funcionario iraní detalló que las medidas adoptadas por Irán en el estrecho de Ormuz se ajustan al derecho internacional, según el cual, los Estados costeros tiene derecho a adoptar las medidas necesarias para defender su seguridad nacional, soberanía e integridad territorial cuando son objeto de agresión. “Irán, como Estado costero, no puede quedar excluido de la aplicación de estos principios fundamentales del derecho internacional”, recalcó.

Tras criticar la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico que “carece de cualquier justificación jurídica sólida”, destacó que EE.UU. es un “factor desestabilizador” que ha causado el aumento de las tensiones y la inseguridad en la región.

Al hacer alusión al derecho internacional, las convenciones de la ONU y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Iravani enfatizó que las acciones de EE.UU. carecen de legitimidad y credibilidad, ya que Washington ha violado dos veces con sus ataques la soberanía iraní. “Estados Unidos no cuenta con la legitimidad jurídica, política ni moral necesaria para presentarse como defensor de la libertad de navegación o de la seguridad marítima”, afianzó.

Respecto al bloqueo impuesto por parte de EE.UU. contra buques iraníes, lo tachó de “piratería”, tal como el propio presidente estadounidense Donald Trump ha llamado a sus acciones contra las embarcaciones persas. “Este comportamiento de EE.UU. revela plenamente la hipocresía y los dobles raseros implícitos en sus declaraciones ante el CSNU”, declaró.

Iravani formuló estas declaraciones después de que representantes de Catar, EE.UU., los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin en la ONU respaldaran un proyecto de resolución antiraní, en el que se pedía garantizar la libertad de navegación y prevenir cualquier interrupción del paso de los buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, a Estados Unidos o a sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra territorio iraní.

Estados Unidos impuso su propio bloqueo en la zona para evitar que buques viajen desde o hacia puertos iraníes, pese a que Teherán y Washington mantenían conversaciones en medio de un cese al fuego.

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