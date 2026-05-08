Irán exige cuentas a Israel por crímenes de guerra en el Líbano

Irán ha condenado los ataques israelíes a zonas en el sur de Beirut, y exige responsabilidades al régimen ocupante por crímenes de guerra cometidos en el Líbano.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, condenó el jueves los ataques aéreos de Israel contra zonas residenciales en la periferia sur de Beirut, capital libanesa, que dejaron varios muertos y heridos entre civiles libaneses, además de importantes daños en infraestructuras.

El vocero denunció la continuación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés y acusó a Israel de utilizar repetidamente armas prohibidas, incluidas bombas de fósforo.

Según afirmó, la inseguridad e inestabilidad actual vivida en el Líbano y Asia Occidental es consecuencia directa del respaldo y la complicidad de Estados Unidos y de otros países, entre ellos Alemania y el Reino Unido, a las acciones hostiles israelíes en la región.

Baqai sostuvo que dicho apoyo ha contribuido a violaciones del derecho internacional, así como a crímenes de guerra y el genocidio contra los pueblos de la región.

En tal coyuntura, subrayó la responsabilidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y de todos los Estados para exigir responsabilidades y castigar a los criminales de guerra.

El vocero de la Diplomacia persa concluyó expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó la solidaridad de la República Islámica con el pueblo y el gobierno del Líbano frente a las agresiones israelíes, y deseó una pronta recuperación a los heridos del reciente ataque israelí.

Las declaraciones de Baqai se produjeron en medio de continuas agresiones israelíes al Líbano en flagrante violación del alto el fuego, alcanzado el pasado 16 de abril bajo la presión de Irán.

Israel atacó el miércoles los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahie, por primera vez desde la implementación de la tregua que ha sido violada varias veces por el régimen. Informes indican que los bombardeos asesinaron a un comandante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite del movimiento de Resistencia libanés Hezbolá, y varias otras personas.

Desde que el régimen israelí reanudó sus ataques el 2 de marzo contra el Líbano, en el marco de la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, casi 2727 personas han sido asesinadas y 8438 han resultado heridas en el país, según las autoridades libanesas.

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