Hezbolá realiza 13 ataques contra tropas israelíes en el sur del Líbano

Los combatientes de Hezbolá han ejecutado trece operaciones militares selectivas contra las tropas israelíes invasoras que avanzaban en territorio libanés.

En un comunicado difundido el jueves por la noche a través de su canal oficial de Telegram, el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) detalló los ataques, destacando una notable intensificación de su campaña de resistencia destinada a proteger el sur del país frente a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

De acuerdo con la nota, las operaciones incluyeron ataques de precisión dirigidos contra concentraciones de soldados israelíes y vehículos militares en diversas zonas estratégicas del frente sur: Al-Taybe, Shama, Al-Bayada, el triángulo Alman-Al-Qusayr y Khallet al-Raj, en las inmediaciones de Deir Seryan.

⚠️ Hizbullah ataca centro de mando y tanque israelí en Al-Bayada



💥 Hizbullah reporta ataques con dron y cohetes contra posiciones israelíes en Al-Bayada, en medio del aumento de incidentes con drones en la frontera norte.



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Estos ataques se producen mientras el régimen israelí continúa con incursiones ilegales y acciones de ocupación en profundidad dentro del territorio soberano libanés, en flagrante violación del frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el mes pasado.

Hezbolá sostiene que sus operaciones son una respuesta directa y proporcional a las continuas provocaciones del enemigo israelí, que incluyen agresiones terrestres, demoliciones y ataques aéreos que, según el grupo, han causado decenas de muertes en el Líbano en los últimos días.

Combatientes de la Resistencia, apoyados en su experiencia militar y capacidades avanzadas, han reiterado su disposición a enfrentar y repeler a las fuerzas ocupantes en cada avance.

La Resistencia libanesa ha infligido de forma constante importantes pérdidas a las fuerzas invasoras desde el inicio de la confrontación más amplia.

Pese a los intentos del régimen de Tel Aviv de presentar su presencia en el sur del Líbano como “medidas de seguridad”, la situación sobre el terreno refleja un esfuerzo por mantener posiciones en medio de crecientes bajas y fallos tácticos.

Hezbolá inició sus operaciones militares contra Israel el 2 de marzo, en respuesta a su agresión contra Irán, a las reiteradas violaciones del alto el fuego de 2024 y a la continuidad de la ocupación de territorio libanés en el sur del país.

Tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos el 8 de abril, el régimen de Tel Aviv se vio obligado a aceptar también una tregua en el Líbano, después de que Teherán exigiera el fin de los ataques israelíes como una de sus condiciones principales en las negociaciones indirectas con Washington.

Sin embargo, el ejército israelí reanudó rápidamente sus ataques en el sur del Líbano, emitiendo amenazas de evacuación en varias zonas incluso después de que la tregua inicial de diez días entre Tel Aviv y Beirut fuera prorrogada por tres semanas adicionales.

Las fuerzas de ocupación israelíes continúan manteniendo partes del sur del Líbano, donde han impuesto la denominada “Línea Amarilla”, un cinturón militar coercitivo que, según estas informaciones, se asemeja a los controvertidos mecanismos de control del régimen en la Franja de Gaza.

Según las autoridades libanesas, al menos 2704 personas han muerto y otras 8311 han resultado heridas en el Líbano desde que el régimen israelí lanzó su renovada ofensiva a principios de marzo.

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