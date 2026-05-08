Irán: “Reconstruimos, pero no olvidamos ni perdonamos”

El portavoz de la Cancillería iraní ha resaltado el inicio de la reconstrucción del célebre puente B-1, destruido en la ofensiva militar estadounidense-israelí.

Mediante un mensaje publicado la madrugada de este viernes en su cuenta en X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha difundido un breve vídeo de las obras de reconstrucción del puente B-1 de Karay, dañado en la agresión estadounidense-israelí el pasado 2 de abril.

Tras destacar que los ingenieros iraníes han iniciado la reconstrucción del puente B1 de Karay, en la provincia de Alborz, vecino de Teherán, Baqai ha subrayado que “Reconstruimos, pero no olvidamos ni perdonamos”.

⭐️Se inicia el proceso de reconstrucción del puente B1 de Karaj, que sufrió daños severos y un colapso parcial por un ataque estadounidense contra Irán.



💪El puente B1 será el más alto de Asia Occidental. pic.twitter.com/dPzMH1uGbv — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

El portavoz de la Diplomacia iraní también ha compartido otra publicación con motivo del inicio de la reconstrucción del puente B-1, en la que ha evocado el poema “¡Te reconstruiré de nuevo, patria mía!” de la famosa poeta iraní Simin Behbahani:

“Volveré a reconstruirte, patria mía,

aunque sea con los ladrillos de mi alma”.

Según las autoridades iraníes, la infraestructura fue atacada deliberadamente en tres ocasiones durante los bombardeos estadounidenses-israelíes, lo que provocó graves daños estructurales, además de la muerte de 13 personas y heridas a más de 150.

La apertura del puente estaba prevista originalmente para comienzos de este año del calendario persa (que comienza el 21 de marzo), antes de que los ataques interrumpieran las obras y desencadenaran una ola de condenas por parte de las autoridades iraníes.

De hecho,el puente Karay-Teherán B1, es una importante arteria de transporte civil que conecta la capital iraní con sus suburbios occidentales.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán. Asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y atacaron instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal negociado por Pakistán. La agresión estadounidense-israelí contra Irán dejó más de 3500 muertos, incluidos numerosos niños, según la Organización de Medicina Forense iraní.

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