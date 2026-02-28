Operación ‘Verdadera Promesa 4’: Irán ataca objetivos de Israel y bases de EEUU

Irán responde a las agresiones de EE.UU. y el régimen de Israel, lanzando oleadas de ataques contra bases militares estadounidenses en la región.

La mañana de este sábado, Estados Unidos y el régimen de Israel lanzaron agresiones contra ciertos objetivos en varias ciudades de Irán. Los ataques se produjeron en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, iba intensificando sus amenazas de recurrir a la opción militar, en medio de las negociaciones nucleares entre ambas partes, tres rondas de las cuales ya se habían celebrado.

Horas tras el inicio de las agresiones estadounidense-sionistas, las Fuerzas Armadas de Irán dieron comienzo a la operación ‘Verdadera Promesa 4’ con ataques de represalia con drones y misiles en la profundidad de los territorios ocupados por Israel, así como contra bases militares de EE.UU. en los países ribereños del Golfo Pérsico.

📷 Momento del impacto de un dron iraní contra el hotel donde se alojaban estadounidenses en Baréin, mientras ciudadanos bareiníes celebran el ataque.#IRANunderattack #DonaldTrump #IranvsUSA pic.twitter.com/xHlNIxUhbX — HispanTV (@Nexo_Latino) February 28, 2026

Con el inicio de la ofensiva de Irán, fuentes sionistas informaron del cierre del espacio aéreo de Palestina ocupada.

En la primea ronda de sus ataques, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron misiles contra objetivos israelíes en varios puntos en los territorios ocupados, incluidos Haifa, Tel Aviv, etc.

Asimismo, se lanzaron misiles contra la base estadounidenses en Bahréin. El siguiente ataque se realizó contra la base Ali al-Salem en el noroeste de Kuwait y una base en Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los informes, de igual modo, apuntaron a una operación misilística contra la base Malek “Fahad” en Arabia Saudí.

💥🇰🇼Kuwait: base militar de EEUU, bajo fuego de misiles lanzados desde Irán pic.twitter.com/sUnUPm1SjV — HispanTV (@Nexo_Latino) February 28, 2026

La República Islámica también atacó con misiles la base Movafaq al-Solta en Jordania. Fuentes informaron de masivos daños en dicha instalación, que se considera una de las bases militares importantes de EE.UU. en Asia Occidental.

Otro ataque fue lanzado contra la base Al-Harir de EE.UU. en el norte de Irak. Posteriormente, la base de las fuerzas estadounidense en el norte de Catar fue objeto de la operación iraní.

Un ataque con misiles tuvo como objetivo la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, que se encuentra en la capital de Baréin, Manama.

La Fuerza Marítima del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), por su parte, ha informado de un ataques contra el buque de respaldo estadounidenses MST.

El CGRI ha afirmado que todos los objetivos militares israelíes y estadounidenses en la región han sido alcanzados “por los poderosos golpes de misiles iraníes”.

💥Momento del impacto de un dron iraní en el hotel de los comandantes estadounidenses en Bahréin; visto desde dentro del hotel. pic.twitter.com/cVW3KtFRWq — HispanTV (@Nexo_Latino) February 28, 2026

“Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado definitivamente”, ha declarado. Todos los activos estadounidenses en la región se consideran objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Irán, ha aclarado.

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, había advertido recientemente contra las amenazas de Trump, alertando de una “guerra regional”.

El ayatolá Jamenei también destacó la elevada capacidad de las armas de Irán para hundir portaviones estadounidenses desplegadas en la región.

