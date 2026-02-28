¿Beber agua caliente ayuda a perder peso?

Beber agua tibia no quema grasa por sí sola, pero, según científicos, puede ayudar a controlar el apetito, mejorar la digestión y apoyar hábitos saludables.

Los expertos coinciden en la recomendación de beber ocho vasos de agua al día (aproximadamente 1,5 litros) para mantenernos sanos, independientemente de las diferencias individuales, como el peso y la altura.

Pero, ¿qué hay de la “moda” de beber una taza de agua caliente (no hirviendo), que algunos consideran una especie de elixir con mil propiedades? Se dice que ayuda a perder peso, a tener una piel sana, a aliviar el dolor de garganta e incluso a aliviar los cólicos menstruales.

Hidratación

Los beneficios del agua caliente pueden provenir simplemente de beber más agua, seguir una rutina de salud regular o la comodidad que proporciona el calor, más que de que el agua esté caliente. En otras palabras, lo que importa es el agua en sí y el hábito de hacer algo que se considera beneficioso para la salud, no la temperatura a la que se bebe.

De hecho, no existen estudios que demuestren que el agua caliente ofrezca beneficios específicos para la salud (incluida la pérdida de peso), más allá de los derivados de una buena hidratación.

Perder peso

Por el contrario, varios estudios han concluido que beber más líquidos, sin excederse (aunque parezca extraño, la intoxicación hídrica también existe), ayuda a controlar el peso al aumentar la sensación de saciedad antes de las comidas y reducir el consumo de bebidas azucaradas o altas en calorías.

Sin embargo, no hay evidencia de que el agua caliente sea preferible a otras temperaturas. Solo un estudio sugiere que beber agua caliente puede estimular la defecación, lo que favorece la digestión, pero el efecto es moderado y no se traduce en pérdida de grasa.

Por lo tanto, si beber agua caliente ayuda a sustituir las bebidas azucaradas o fomenta un mayor consumo de alcohol en general, podría ser una estrategia útil (en combinación con otras) para perder peso. Sin embargo, la temperatura en sí misma no “quema” grasa.

Si te duele la garganta

Es más sensato beber agua tibia cuando se está resfriado: los líquidos calientes pueden aliviar el dolor de garganta y la congestión nasal.

El calor y, en algunos casos, el vapor ayuda a disolver la mucosidad y a calmar la irritación de la garganta y las vías respiratorias. Pero, el efecto es el calor, no el agua en sí: el té caliente, las infusiones, las tisanas y la limonada también son buenos. El alivio se produce al combinar cualquier líquido con calor. No cura, pero los síntomas pueden mejorar.

¿Efecto desintoxicante?

Otro supuesto beneficio: una piel sana. No existe evidencia científica de que beber agua caliente mejore la luminosidad de la piel ni la desintoxique. Estar bien hidratado (con los ocho vasos diarios mencionados) ayuda a mantener la elasticidad de la piel y previene la sequedad.

Sin embargo, los estudios no demuestran que beber agua caliente sea mejor que beber agua fría o a temperatura ambiente. La creencia de que el agua caliente desintoxica la piel es falsa: la desintoxicación la realizan órganos como el hígado y los riñones.

Alivia los calambres

Para los cólicos menstruales, el calor externo, como el de una bolsa de agua caliente, puede ayudar a aliviar los calambres musculares al relajar los tejidos y mejorar la circulación.

Beber agua caliente no alivia los cólicos menstruales, pero mantenerse bien hidratada durante la menstruación puede ayudar a reducir algunos síntomas relacionados con la retención de líquidos. Nuevamente, la temperatura del agua que bebes no es importante.

Una buena rutina

Finalmente, sostener una bebida caliente puede ser relajante, animarte a beber más líquidos y formar parte de una rutina de bienestar.

Estos efectos son reales, aunque los beneficios físicos reales sean mínimos. La mayoría de los beneficios para la salud atribuidos al agua caliente, como la pérdida de peso, una piel más clara y la reducción de los cólicos menstruales, no están respaldados por evidencia científica más allá de los beneficios básicos de la hidratación en sí. En resumen, la temperatura del agua es menos importante que beber suficiente.

ght/ctl