Siesta de 10 a 30 minutos, favorece la salud metal y física

Según especialistas en sueño, las siestas cortas tienen efectos positivos en la salud mental y física, puesto que cuando se practican correctamente pueden optimizar la concentración, reducir el riesgo de ciertas enfermedades y favorecer la recuperación.

Sin embargo, los especialistas enfatizan que las siestas a mitad del día solo son saludables si se mantienen en el rango de 10 a 30 minutos, evitando así alcanzar la fase de sueño profundo, tal como reporta Tribune Content Agency.

Experiencias en países mediterráneos, donde la siesta es una costumbre arraigada, muestran que sus poblaciones presentan menores índices de enfermedades cardiovasculares, obesidad y accidentes cerebrovasculares en comparación con culturas donde no se acostumbra descansar después del almuerzo.

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports demostró que incluso siestas muy breves, de menos de 10 minutos, reducen de manera significativa la somnolencia y la fatiga subjetiva, sin generar inercia del sueño ni interferir con el descanso nocturno.

Markus Specht, director de un centro de medicina del sueño en Alemania, recomienda recostarse brevemente tras el almuerzo, preferentemente entre las 13:00 y las 14:00, momento en el que suele aparecer un descenso natural de energía.

El intervalo ideal es de 15 a 20 minutos, suficiente para que el organismo se relaje sin caer en sueño profundo. Specht aconseja programar una alarma para no exceder el tiempo recomendado y asegurar una experiencia verdaderamente reparadora.

Durante una siesta breve, el cerebro entra en un estado similar al de la meditación, con un predominio de ondas alfa y una pausa temporal de la conciencia habitual. “Puede imaginarse como un salvapantallas mental capaz de organizar procesos internos y reiniciar el sistema”, explica Specht.

