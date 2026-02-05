Día Mundial contra el Cáncer; nuevo estudio expone cómo prevenirlo

Un nuevo estudio revela que más de un tercio de los nuevos casos de cáncer en el mundo podrían evitarse si se controlaran factores de riesgo habituales como el tabaco y el alcohol.

Casi el 40 % de los nuevos casos de cáncer en todo el mundo podrían prevenirse. Así lo revela un nuevo estudio que concluye que el tabaco es la principal causa prevenible de cáncer a escala mundial, al provocar el 15 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (10 %) y del consumo de alcohol (3 %)

La investigación, que se publicó el martes en la revista Nature Medicine, un día antes del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, tuvo en cuenta 36 tipos de cáncer en 185 países, a partir de los datos globales de casos de 2022. También analizó 30 factores de riesgo de cáncer modificables, que pueden controlarse, cambiarse o gestionarse para reducir las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

“Ahora tenemos información sobre cómo prevenir el cáncer antes de que comience”, dijo Isabelle Soerjornataram, especialista en monitoreo del cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

7,1 millones de nuevos casos de cáncer estaban relacionados con Factores de Riesgo Modificables (FRM), como, por ejemplo, el consumo de tabaco o alcohol, así como varias enfermedades infecciosas. La cifra representa el 37,8 % de un total de 18,7 millones de nuevos casos de cáncer en 2022.

Hace tiempo que se sabe que los FRM, incluidos el sobrepeso y la obesidad, la polución del aire y las toxinas del medioambiente, pueden ser carcinógenos. Y la prevención depende también del acceso a los recursos sanitarios, que no está garantizado en todas partes del mundo.

Tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— acaparan casi la mitad de todos los casos prevenibles de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, a escala mundial.

El cáncer de pulmón está vinculado principalmente al tabaquismo y la contaminación del aire, el cáncer de estómago es atribuible mayoritariamente a la infección por Helicobacter pylori y el de cuello uterino está causado abrumadoramente por el virus de los papilomas humanos (VPH).

“Este es el primer análisis mundial que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir», señaló el Dr. Ilbawi, autor del estudio. “Si examinamos los patrones entre países y grupos de población, podemos ofrecer a los gobiernos y las personas información más concreta para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten”, agregó.

