Irán descubre armas camufladas que iban a entrar al país

Fuerzas de Inteligencia iraníes descubrieron un cargamento de 14 toneladas de diversos tipos de armas que iba a entrar al país para posible uso en actos terroristas.

La Dirección General de Inteligencia de la Provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste de Irán) informó este miércoles en un comunicado que el descubrimiento del cargamento con varios tipos de armas blancas profesionales y artículos que podrían usarse en disturbios ocurrió cuando iba a entrar al territorio iraní. Un extranjero ha sido detenido.

La nota detalla que fueron confiscados varios tipos de pistolas eléctricas de alto voltaje, porras telescópicas, pegatinas, diversos tipos de cuchillos para combatir y matar, y accesorios para armas como láseres (utilizados por terroristas para disparos precisos) en aproximadamente 300 paquetes.

“Algunas de las armas blancas descubiertas fueron hábilmente transformadas en artículos y herramientas comunes como linternas, controles remotos y cosméticos”, revela el informe.

A finales de diciembre, las dificultades económicas, causadas y exacerbadas por años de sanciones occidentales, desencadenaron una ola de protestas pacíficas entre comerciantes en Teherán y otras ciudades, las cuales se tornaron violentas el 8 y 9 de enero tras el apoyo político y armamentístico de Estados Unidos e Israel a agitadores y terroristas.

La violencia provocó graves daños a la propiedad pública y privada, con una destrucción generalizada de comercios, instituciones gubernamentales e instalaciones de servicios públicos, y la muerte o heridas de miles de personas, incluidos civiles y fuerzas del orden.

Ante ello, las fuerzas policiales y de seguridad iraníes han ampliado sus medidas en todo el país y realizado operativos para dar con los agresores e instigadores de los disturbios y, de hecho, han arrestado a varios cabecillas y confiscado una serie de armas.

ncl