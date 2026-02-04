Comandante de FFAA de Irán inspecciona unidades misilísticas del CGRI

El jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Irán ha visitado el estado de preparación de las unidades de misiles estratégicos de la Fuerza Aeroespacial de la CGRI.

Con motivo del aniversario del natalicio del Imam Mahdi (P), el jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi, junto al comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Mayid Musavi, han visitado las unidades de misiles con el fin de mostrar la autoridad de la República Islámica a los enemigos de Irán.

Durante esta visita de una de las ciudades de misiles, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de CGRI destacó que “estamos preparados para afrontar cualquier acción”.

