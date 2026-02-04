ONU condena ley israelí de pena de muerte por discriminar a palestinos

Doce expertos de la ONU han pedido a Israel retirar un proyecto de ley que impondría la pena de muerte por “terrorismo”, por violar la vida y discriminar a palestinos.

Teniendo en cuenta el sistema de derecho militar que Israel aplica a los palestinos desde 1967, “el riesgo de que se dicten sentencias de muerte contrarias a los derechos humanos es muy alto”, advirtieron expertos en un comunicado conjunto.

Según han señalado este miércoles, el proyecto de ley introduciría definiciones “vagas y amplias” de los delitos terroristas e impondría de forma obligatoria la pena de muerte, lo que impediría a los tribunales considerar circunstancias individuales y factores atenuantes, dificultando sentencias proporcionadas.

Los expertos consideraron este sistema doblemente discriminatorio y recordaron que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha concluido que ciertas restricciones impuestas por Israel en los territorios palestinos ocupados constituyen segregación racial y apartheid.

El comunicado está firmado, entre otros, por los relatores especiales de la ONU Francesca Albanese y su homólogo para la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista, Ben Saul.

ayk/rba