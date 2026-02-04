Israel arrecia sus ataques en Gaza: asesina a otros 18 palestinos

Pese a la declaratoria de cese del fuego, Israel ha asesinado este miércoles a al menos 18 palestinos en recientes ataques israelíes en varias zonas de Gaza.

Fuentes médicas, citadas por la agencia de noticias WAFA, han informado que 14 palestinos. incluidos tres niños, murieron y otros resultaron heridos en un bombardeo de artillería israelí contra tiendas de campaña y viviendas de ciudadanos en los barrios de Al-Zeitun y Al-Tuffah, al este de la Ciudad de Gaza.

Las fuentes han añadido que otros cuatro ciudadanos, incluido un niño, perdieron la vida y otros resultaron heridos, como consecuencia de un ataque de artillería israelí contra las tiendas de campaña de los desplazados en la zona de Qizan Rashwan, al sur de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

WAFA también ha dado a conocer que, la noche del martes, una mujer palestina fue baleada mortalmente por drones israelíes fuera de la línea amarilla en la plaza Al-Shawa, barrio Al-Tuffah.

🚨 BREAKING : Seven day old infant Mira Hamada was killed in an Israeli airstrike in the Al-Tuffah neighborhood of Gaza. pic.twitter.com/MfSay0DpZJ — Gaza Notifications (@gazanotice) February 4, 2026

Fuentes palestinas informaron que aviones no tripulados israelíes dispararon intensamente contra viviendas en la plaza Al-Shawa, en Al-Tuffah, lo que provocó la muerte de la mujer.

Por otra parte, un niño falleció a causa de las heridas sufridas días antes en un ataque israelí en Mawasi, en Jan Yunis.

Four martyrs, including a child, were killed as a result of Israeli occupation artillery shelling on the Zeitoun and Al-Tuffah neighborhoods, east of Gaza City. pic.twitter.com/50QpYCFam3 — Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) February 4, 2026

Estas muertes se suman a otras producto de los intensos bombardeos que lanza Israel, en una clara violación del alto el fuego acordado con el movimiento palestino HAMAS el 10 de octubre de 2025 y que está vigente.

En una actualización del balance de víctimas producto de los ataques israelíes iniciados el 7 de octubre de 2023. El total de asesinados asciende a 71 803, una cifra que incluye los 529 muertos registrados desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que se puso en marcha el último alto el fuego.

