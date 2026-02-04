Liga Árabe reitera su fuerte rechazo a nueva agresión de EEUU a Irán

La Liga Árabe reiteró su rechazo a cualquier agresión militar contra Irán, enfatizando que los países árabes no desean que la región sufra una nueva guerra devastadora.

“Los países árabes no desean una nueva guerra en la región”, enfatizó el martes Husam Zaki, subsecretario general de la Liga Árabe (LA), en un contexto de tensiones regionales, derivadas de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar una nueva agresión militar a Irán si este no negocia un nuevo acuerdo nuclear.

Al comentar sobre los esfuerzos regionales para abordar la cuestión de Irán, Zaki señaló que se necesitan esfuerzos para restablecer la paz y la estabilidad en la región de Asia Occidental.

Sus declaraciones siguen a las afirmaciones similares del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Mayed Al-Ansari, quien destacó que se están llevando a cabo conversaciones entre socios regionales e internacionales para reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos, y devolverlos a “la mesa de negociaciones”.

“Turquía está desempeñando un papel fundamental. Egipto, Omán, Arabia Saudí y todos nosotros en la región estamos estableciendo los contactos y conexiones adecuados para asegurarnos de desempeñar un papel positivo”, agregó, destacando la coordinación entre los vecinos al respecto.

Al-Ansari hizo hincapié en que la única manera de resolver la situación es a través de la “mesa de negociación”. “Prolongar la búsqueda de un acuerdo y retrasar la llegada a la mesa de negociación solo traerá más dificultades para la población de la región”, afirmó.

Los países ribereños del Golfo Pérsico, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudí, y otros vecinos de Irán han asegurado que no autorizarán que usen sus territorios o espacios aéreos para acciones militares contra la República Islámica.

Irán, a su vez, ha dicho estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones, como para una guerra con Estados Unidos, señalando que la pelota está en el tejado de Washington.

Teherán ha reiterado una y otra vez que no quiere una guerra, avisando que un conflicto incendiaría toda Asia Occidental. En este sentido, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alertó últimamente a Estados Unidos de que “si inicia la guerra, esta vez será una guerra regional”.

