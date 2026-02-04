Exasesor del Pentágono avisa a Trump: Irán no es un objetivo simple

Un exconsejero del Pentágono sugirió a la Administración Trump que evitase la opción militar contra Irán, advirtiendo que el país persa no es un objetivo simple.

En un artículo de opinión publicado en The Hill, titulado “Por favor, que alguien ayude a Trump a encontrar una solución intermedia en el asunto de Irán”, Harlan Ullman, asesor principal del Consejo Atlántico, pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, pensar dos veces antes de lanzar una agresión militar al país persa, porque una medida tal podría ser desastrosa para el propio Estados Unidos y causar enormes pérdidas humanas.

Agresión militar no funciona con Irán: Irán no es Venezuela

El autor dijo que, aunque Estados Unidos podría “haber considerado una incursión de comandos similar a la de Venezuela [lanzada el 3 de enero que concluyó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro] para tomar el liderazgo, Irán no es Venezuela ni Teherán es Caracas”.

El artículo, publicado el lunes, hizo referencia al fracaso humillante de la operación “Garra de águila”, lanzada en abril de 1980 por decenas de comandos del Ejército estadounidense para liberar al personal de su embajada —conocida como ‘nido de espionaje’— que había sido tomado en noviembre de 1979 en la capital iraní, Teherán, tras la Revolución Islámica (1979).

Before deciding to strike Iran, remember that the Iraq war was over changing the geostrategic landscape of the Middle and Non-existent WMD. Someone please help the Prez find middle ground on Iran and ask about the day after!https://t.co/147cfsWgb7 — Harlan Ullman (@harlankullman) February 2, 2026

Recordó además la contundente respuesta de Irán a las agresiones de Israel y Estados Unidos en la guerra de 12 días de junio de 2025, advirtiendo que un nuevo conflicto pondría en serio peligro a todas las fuerzas y bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico.

“Si bien el grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln y sus escoltas constituyen una fuerza formidable, con unos 3000 misiles balísticos y una gran fuerza de drones, no es inconcebible que un contraataque iraní pueda causar algún daño”, dijo.

Conforme aUllman, Estados Unidos no debería desestimar el poder de misiles balísticos de Irán que cubren toda Asia Occidental, y las lanchas lanzamisiles rápidas del país persa.

Sanciones y la máxima presión tampoco funcionan con Irán

El experto opina que las sanciones económicas, al igual que la agresión militar, no son una buena opción, porque solo afectan al pueblo iraní, sin causar daño alguno al gobierno ni al sistema de la República Islámica.

“Alguien debería decirle al presidente Trump que, al considerar medidas como las sanciones, el embargo y el corte del flujo de petróleo iraní por mar para ejercer la máxima presión, la realidad es que no se está perjudicando” a los gobernantes iraníes, sino que “es el pueblo iraní quien sufre las consecuencias de una escasez aún mayor de necesidades básicas”, explicó el asesor.

En cuanto a los fallidos intentos de la Administración Trump para lograr un cambio de sistema de gobierno en Irán, Ullman advirtió que un nuevo liderazgo —contrario a la República Islámica— podría no restringir la producción o el uso de armas de destrucción masiva, incluidas armas nucleares. “[En caso de un cambio de régimen] Es posible que la restricción del haram, que considera pecaminosas las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva y, por lo tanto, prohibidas para el Islam, ya no se aplique”, precisó.

El autor concluyó considerando las negociaciones como “cruciales”, y la única manera de resolver las diferencias con Irán. “Desafortunadamente, la primera administración Trump se retiró del acuerdo nuclear del Plan Integral de Acción Conjunta [firmada en 2015]. Esperemos que esta vez lo hagan mejor”, sostuvo.

La República Islámica ha advertido reiteradamente que responderá de manera contundente ante cualquier acción militar, por mínima que sea, por parte de Washington, mientras que el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha alertado a Estados Unidos de que “si inicia la guerra, esta vez será una guerra regional”.

Teherán ha ultimado la planificación para negociaciones con Washington, enfatizando que está listo para un diálogo respetuoso y sin presiones. Cabe recordar que las autoridades iraníes han rechazado demandas anteriores de EE.UU. como condiciones para un acuerdo nuclear, incluido un cese total del programa de enriquecimiento nuclear del país y límites a su capacidad de misiles.

