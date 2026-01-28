Irán: las llamas se intensifican, podrían quemar el mundo entero

La portavoz del Gobierno iraní vaticina que una guerra en Asia Occidental afectará al mundo entero; una alerta en medio de amenazas militares de EE.UU. contra Irán.

Fatemeh Mohayerani, en una entrevista exclusiva con la cadena Al-Mayadeen, publicada este miércoles, se refirió a los esfuerzos de potencias hegemónicas como EE.UU. y ciertos países europeos para debilitar a Irán mediante sanciones, dirigidas contra medicamentos y productos esenciales, y acusó a los adversarios de intentar destruir al país mismo, no solo a su gobierno.

A pesar de estas amenazas —agregó Mohayerani—Irán prefiere una solución diplomática. “No iniciaremos una guerra, pero nuestras fuerzas armadas actuarán según sea necesario para defender nuestra patria”, acentuó.

“Resolvamos nuestros problemas mediante la diplomacia. Pero si la inseguridad se extiende y las llamas se intensifican, podrían quemar no solo la región, sino el mundo entero”, advirtió la vocera iraní.

Corroborando su postura, en declaraciones a la prensa iraní el mismo día, Mohayerani enfatizó que Irán no está intimidado por la confrontación, pero advirtió que una escalada continua corre el riesgo de propagar la inestabilidad por toda la región y más allá.

Sus declaraciones se produjeron la misma jornada en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos despliegues militares para acompañar al portaaviones USS Abraham Lincoln que está en aguas del Golfo Pérsico.

A pesar de la creciente retórica, los funcionarios iraníes han seguido enfatizando que Teherán no busca la guerra, pero está preparado para defenderse.

🔴Canciller de #Iran promete una respuesta “contundente” a cualquier agresión



“Nuestras valientes FFAA están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar”, afirmó Araqchi. pic.twitter.com/UKYRhFJjbB — HispanTV (@Nexo_Latino) January 28, 2026

ncl