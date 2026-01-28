Irán alerta a Trump: Nos defenderemos y responderemos “como nunca antes”

Irán ha rechazado la retórica de Trump, advirtiendo que las amenazas y las lógicas unilaterales socavan la paz, y ha hecho un llamado a un diálogo basado en el respeto.

“Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos; pero, si lo presionan, se defenderá y responderá como nunca antes”, ha declarado este miércoles la Misión Permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York, mediante un mensaje publicado en la red social X.

La misión ha señalado que “la última vez que Estados Unidos cometió un error en las guerras de Afganistán e Irak, desperdició más de 7 billones de dólares y costó más de 7 000 vidas estadounidenses”, recordando las consecuencias de intervenciones militares previas.

Estas declaraciones se producen tras las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien este miércoles ha continuado su retórica agresiva contra Irán en la red social Truth Social.

Iran stands ready for dialogue based on mutual respect and interests—BUT IF PUSHED, IT WILL DEFEND ITSELF AND RESPOND LIKE NEVER BEFORE! pic.twitter.com/k3fVEv1rus — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 28, 2026

Trump lanzó nuevas amenazas militares contra Irán, anunciando nuevos despliegues militares en la región y vinculando esta presión con los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

La misión iraní ante la ONU ha enfatizado que el país sigue comprometido con el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, pero que no dudará en defenderse ante cualquier intento de agresión, recordando si habría un ataque contra el país, su respuesta será contundente.

Las autoridades han reiterado su condena a las repetidas amenazas de Trump, además de repudiar su apoyo e incitación a los terroristas que organizaron los disturbios a comienzos de enero en Irán, los cuales dejaron 3117 muertos, entre ellos 2427 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

