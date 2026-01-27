Irán pide al CSNU condenar amenaza de Trump de uso de fuerza en su contra

Irán avisa que EE.UU. tiene plena responsabilidad por la muerte de civiles en recientes disturbios en el país, y pide al CSNU condenar las infracciones del derecho internacional por Washington.

Amir Said Iravani, embajador y representante de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el lunes por la noche las repetidas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, del uso de la fuerza e intervención militar en el país persa durante los disturbios acaecidos a principios de este mes.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por problemas económicos y derivaron en disturbios por infiltración de hombres armados y agitadores entrenados desde el exterior entre la multitud, lo que dejó 3117 muertos, de ellos 2427 son civiles y fuerzas de seguridad.

En su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema “Reafirmar la primacía del derecho internacional: vías para reactivar la paz, la justicia y el multilateralismo”, Iravani dijo que las declaraciones intervencionistas de Trump “no son ambiguas ni se malinterpretan”.

Denunció que el republicano alentó “de manera explícita la inestabilidad interna” en Irán, instó “a la toma de instituciones y promovió la violencia bajo el pretexto de ejercer presión política” durante los recientes actos violentos, apoyados desde el exterior, que dejaron miles de muertos, entre ellos civiles y fuerzas del orden.

Recordó además que un gran número de civiles inocentes murieron como resultado de la violencia ejercida por “grupos terroristas armados apoyados por Estados Unidos e Israel” entre 8 y 10 de enero, insistiendo en que Washington debería rendir cuentas por esa tragedia. “Estados Unidos asume plena responsabilidad jurídica y moral por las consecuencias previsibles de sus acciones, incluidas la muerte y las lesiones de civiles, así como la destrucción de bienes públicos y privados”, recalcó.

Iravani advirtió que las acciones ilegítimas de EE.UU., entre ellas “el uso de amenazas de recurso a la fuerza, acciones militares ilegales, presiones políticas y políticas de cambio de régimen” socavarían la credibilidad de la Carta de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Po tanto pidió al CSNU a condenar las amenazas de Washington contra otros países, incluido Irán.

“Ningún Estado, independientemente de su poder, tiene derecho a situarse por encima de la ley. Cuando los gobiernos amenazan abiertamente con la agresión y el uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad debe pronunciarse de manera clara y contundente”, subrayó.

El representante de Irán denunció además los intentos de EE.UU. de debilitar la autoridad legítima de la ONU sustituyéndola con sus decisiones unilaterales. Como ejemplo mencionó “la creación de la llamada ‘Junta de Paz’ de Gaza, el desconocimiento de la jurisdicción y de las decisiones de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia; la imposición de un bloqueo marítimo contra Venezuela y el secuestro ilegal del presidente de ese país [Nicolás Maduro], en flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU; la emisión de amenazas persistentes de recurrir al uso de la fuerza y de llevar a cabo ataques militares contra otros Estados soberanos; las amenazas de ocupación o control de territorios extranjeros; así como la retirada de organismos especializados de las Naciones Unidas o su debilitamiento deliberado”.

Concluyó denunciando que estas acciones ilegales “han erosionado el Estado de derecho a nivel internacional, han debilitado el multilateralismo y han puesto en grave riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

Las autoridades iraníes han prometido responder con decisión una eventual agresión militar de EE.UU. o Israel contra el país, avisando que tal enfrentamiento tendría efectos devastadores para toda la región.

ftm/tqi