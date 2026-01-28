Ministro de Inteligencia iraní afirmó que el pueblo no permitirá daño a su integridad territorial, subrayando que unidad es clave para enfrentar amenazas externas.

“Los enemigos de Irán saben muy bien que el pueblo iraní, a pesar de todas las presiones y de la sangre que se ha derramado, jamás permitirá que se vulnere la integridad de esta tierra; mientras esta nación permanezca unida, ninguna amenaza, con intimidaciones constantes o incidentes inventados, podrá llevarla a la derrota”, aseguró el martes el ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, durante una reunión.

Jatib destacó el largo historial de acciones hostiles contra Irán e instó a los observadores a mirar la historia para encontrar el contexto.

“Para entender la verdad, basta con mirar la historia de Irán; una tierra que, una y otra vez, ha sido testigo de injusticias impuestas a esta nación y a este suelo en nombre de la libertad, los derechos humanos y otras etiquetas engañosas”, señaló el ministro iraní, al mismo tiempo enfatizó que los intentos de los enemigos han continuado durante muchos años, pero no han logrado debilitar a un Irán unido.

La declaración se produjo en un contexto de escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recurrir a la fuerza militar contra la República Islámica.

Las amenazas de Trump se produjeron en el marco de su respaldo a los alborotadores y terroristas que transformaron protestas de carácter económico en disturbios violentos, en los que murieron al menos 3117 personas, de las cuales 2427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto correspondía a alborotadores y terroristas.

Los funcionarios iraníes consideran los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo es desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada en junio.

