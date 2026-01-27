“Revolución Islámica de Irán es sólida y consistente pese a las presiones”

Una analista ha afirmado que a pesar de las presiones de países de Europa y EE.UU. contra Irán, la Revolución Islámica es una revolución “sólida y consistente”.

En una entrevista concedida este martes a HispanTV, el director de DXMedio.com, Juan Alberto Sánchez Marín, ha señalado que, aunque la Revolución Islámica de Irán ha estado “bajo ataque desde todos los frentes que podamos imaginar”, es una revolución enérgica, vigente, sólida y consistente.

Ha explicado que, si no fuera así, “en medio de una crisis elevada de inconformidades por la estanflación, por esos ataques externos contra el rial, ataques venidos de fuera, pues la revolución no habría tenido esas masivas manifestaciones de apoyo irrestricto”, refiriéndose a las movilizaciones del pueblo iraní el 12 de enero.

“Son expresiones que muestran la vitalidad de una revolución, ratifican la cohesión interna y la manera decidida para enfrentar las injerencias, los sabotajes, las agresiones de los estadounidenses, de los israelíes, de los ingleses, de los franceses, de todos aquellos países traidores que quieren hacer un caos de Irán”, ha añadido.

Previamente, unos 3500 representantes del ámbito cultural y mediático de Irán expresaron su apoyo al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Fuente: HispanTV Noticias

