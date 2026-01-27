Hallan restos del último retenido israelí en Gaza

En Palestina, hallan al último retenido israelí en Gaza; se espera segunda fase del alto al fuego mientras continúan ataques y bloqueos de ayuda.

El ejército israelí anunció ayer el hallazgo del cuerpo del soldado Ran Gweili en el norte de la Franja de Gaza. Según el jefe del estado mayor del ejército, con esta operación Israel asegura que ya no quedarían prisioneros israelíes en Gaza por primera vez desde 2014, un mensaje que ha sido reforzado por analistas militares.

Desde las facciones palestinas, el portavoz de las Brigadas Al-Quds, Abu Hamza, aseguró que las coordenadas del cuerpo fueron entregadas a los mediadores hace tres semanas y acusó a Israel de retrasar la búsqueda. HAMAS, por su parte, sostiene que el hallazgo confirma su cumplimiento del alto el fuego, exige el fin de las violaciones israelíes y la apertura de los cruces, rechazando que el armamento de la resistencia sea objeto de negociación.

Mientras se espera el inicio de la segunda fase del alto el fuego, la entidad sionista sigue asesinando a los palestinos en la franja de Gaza en condiciones que se agrava la situación humanitaria ante los ojos de la comunidad internacional.

Con el hallazgo del cuerpo del ultimo soldado israelí, la pregunta ahora es que sucederá en esta nueva fase. Mientras Israel solo habla de desmilitarizar a HAMAS, las facciones palestinas insisten en comenzar inmediatamente con el proceso de reconstrucción y la apertura de los cruces fronterizos.

Huda Hegazi, Gaza

