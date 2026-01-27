HAMAS destaca que ha cumplido todas sus obligaciones bajo tregua

HAMAS dice que ha cumplido con todas sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego de Gaza tras la entrega del cuerpo del último retenido israelí en la Franja a Gaza.

Husam Badran, responsable de alto rango del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), confirmó el lunes que todos los retenidos israelíes, vivos y fallecidos, han sido entregados según lo estipulado en el acuerdo, que puso fin a dos años de la guerra genocida israelí en la Franja de Gaza.

Destacó que la entrega del cuerpo del último retenido israelí ha despojado al primer ministro del régimen, Benjamín Netanyahu, de todos los pretextos que utilizó para retrasar la implementación del acuerdo.

En esta línea, instó a los mediadores —Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, a intensificar sus esfuerzos y a presionar a Israel para que cumpla plenamente su parte del acuerdo, advirtiendo que la continua demora israelí pone en peligro las perspectivas de mantener la tregua.

Asimismo, enfatizó que se debe obligar al régimen a retirar sus fuerzas de Gaza, permitir la entrada de ayuda humanitaria al asediado enclave costero y abrir el cruce de Rafah, en el sur de Gaza, en ambas direcciones.

Previamente, el movimiento palestino enfatizó que la entrega del cuerpo del último cautivo a Israel se enmarca en el pleno compromiso de la Resistencia con los requisitos de la primera etapa del alto el fuego, ya que ha cumplido con todas sus obligaciones de forma clara y responsable.

HAMAS instó a los países garantes a asumir sus responsabilidades, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones suspendidas por la ocupación, tras el hallazgo del cuerpo del último prisionero.

La tregua entró en vigor el 10 de octubre de 2025 y puso fin a dos años del genocidio israelí que se cobró la vida de más de 71 600 civiles desde octubre de 2023, dejando a más de 171 400 heridos.

Pese al cese de hostilidades, el régimen israelí continua casi a diario las violaciones del acuerdo, atacando a civiles y bloqueando la entrada de la ayuda esencial al enclave, lo que ha deteriorado la situación humanitaria.

ftm/tqi