A FONDO: ICE en cuerda floja, ¿cómo ofensiva migratoria de Trump desató crisis?

Trump intensifica su ofensiva migratoria en Minnesota; ICE y Patrulla Fronteriza operan con fuerza excesiva, violando protocolos y generando críticas y demandas legales.

En las secuelas de dos tiroteos mortales en Mineápolis, en los que las pruebas en video sugieren que agentes federales incumplieron los protocolos, la impresión creciente entre expertos legales, muchos legisladores y gran parte del público es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza están operando de manera temeraria y muy fuera de las normas de las fuerzas del orden.

Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Good el 7 de enero y a Alex Pretti el sábado. En ambos casos, la Administración Trump ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.

En todo el estado, se ha visto a agentes de inmigración arrestar a ciudadanos estadounidenses y a inmigrantes legales, entrar en viviendas y vehículos sin órdenes judiciales y utilizar fuerza excesiva contra observadores y manifestantes.

El impacto ha sido un creciente rechazo a la gestión del presidente Donald Trump sobre el tema emblemático que le ayudó a recuperar la Casa Blanca hace menos de dos años. Exagentes de ICE han advertido que la conducta de ICE en Minnesota y en otros lugares ha dañado tan gravemente la reputación de la agencia que podría dificultar que ICE cumpla su misión de localizar y deportar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

La transformación de ICE en una versión más grande y agresiva fue un objetivo de la Administración Trump desde el inicio de su segundo mandato. En cuestión de semanas tras su investidura, Trump eliminó las directrices internas que indicaban a los agentes de inmigración que se centraran en deportar a personas con condenas penales y que les impedían realizar arrestos en escuelas, tribunales y lugares de culto.

La Administración también redujo rápidamente los mecanismos existentes para evitar que ICE abusara de su poder. Los recortes de personal del año pasado desmantelaron oficinas encargadas de supervisar la conducta de los agentes de inmigración, entre ellas la Oficina del Defensor del Pueblo de Servicios de Ciudadanía e Inmigración y la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención Migratoria.

Existe tanta incertidumbre en torno a la supervisión dentro de la Administración Trump que la página web de otro organismo de control con autoridad sobre ICE —la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional— incluye un aviso en el que se afirma que la oficina “continúa existiendo y desempeñará las funciones que le exige la ley”.

Mientras Trump despojaba a ICE de salvaguardias y mecanismos de supervisión de larga data, la agencia emprendió la mayor campaña de contratación de su historia, más que duplicando su plantilla de 10 000 a 22 000 agentes en menos de un año. Para desplegar agentes en el terreno con mayor rapidez, ICE redujo la formación en el Centro Federal de Entrenamiento de las Fuerzas del Orden en Georgia de 13 semanas a seis semanas. ICE también eliminó su antiguo límite de edad para los agentes, aceptando nuevos reclutas desde los 18 años y mayores de 40.

La estrategia migratoria actual de la Administración Trump, que prioriza el aumento de las deportaciones, se refleja en cambios internos dentro de ICE. En otoño, varios altos cargos de las oficinas regionales de ICE fueron sustituidos por dirigentes procedentes de la Patrulla Fronteriza y de otras agencias, según informan múltiples medios.

Todo esto ocurre mientras el presupuesto de ICE se ha disparado de unos 10 000 millones de dólares anuales a 85 000 millones, convirtiéndola en la agencia policial mejor financiada del país. Sin embargo, las encuestas muestran que la opinión pública se está volviendo en contra de ICE. Una encuesta en línea de YouGov, realizada el día después de que Pretti fuera asesinado, reveló que más estadounidenses apoyan la abolición de ICE que quienes se oponen: el 46 % apoya abolir ICE, el 41 % se opone y el 12 % no está seguro.

Las estadísticas no muestran que ICE esté realizando arrestos de acuerdo con lo que dice que son sus prioridades y muchas personas están siendo arrestadas que no tienen condenas penales.

Según otra encuesta, la percepción sobre si ICE hace a los estadounidenses más o menos seguros está profundamente polarizada por afiliación política. En el sondeo del 9 al 12 de enero entre ciudadanos adultos de EE.UU., el 34 % considera que ICE hace al país más seguro frente a un 47 % que cree que lo hace menos seguro; entre demócratas, solo el 2% lo ve como más seguro y el 87 % como menos seguro, mientras que entre republicanos el 77 % opina que aumenta la seguridad y solo el 8 % lo contrario. Una encuesta posterior del 26 de enero entre adultos estadounidenses muestra patrones similares: 29 % más seguro frente a 52 % menos seguro en el total, con demócratas (4 % más seguro, 83 % menos), independientes (20 % más, 57 % menos) y republicanos (63 % más, 19 % menos) manteniendo una marcada división partidista.

Tras la muerte de Alex Pretti en Mineápolis, funcionarios de la Administración Trump calificaron rápidamente al enfermero del hospital de veteranos como una amenaza para las fuerzas del orden, llegando a acusarlo de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, videos del incidente muestran a Pretti acercándose a los agentes con las manos en alto y un teléfono en la mano, lo que contradice la versión oficial. La policía local indicó que Pretti era un propietario legal de armas con permiso. El tiroteo está siendo investigado por varias agencias federales, aunque la Casa Blanca atribuyó el suceso a la supuesta “resistencia hostil” de líderes demócratas en Minnesota.

Las duras políticas migratorias de Trump en el estado han generado críticas desde varios medios, que advierten de un desgaste del apoyo público y califican el caso como un fracaso moral y político.

Expertos legales sostienen que la retórica del gobierno ha creado un clima permisivo que incentiva el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios. Tras otro tiroteo mortal ocurrido días antes, altos cargos de la Casa Blanca afirmaron que los agentes gozan de inmunidad, aunque posteriormente se matizó que podrían ser sancionados si violan la ley.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda para frenar lo que considera un patrón de acciones ilegales de ICE, como arrestos sin orden judicial, detenciones sin causa probable y perfilamiento racial.

¿Cómo Trump está intensificando su ofensiva contra todas las formas de inmigración?

La más reciente ofensiva migratoria de Trump significa que ahora ha detenido o endurecido de forma significativa todas las vías legales e ilegales de entrada de extranjeros a Estados Unidos.

La campaña de deportaciones masivas de Trump ha acaparado atención por sus tácticas de arresto de mano dura contra inmigrantes indocumentados en todo el país. Pero el constante goteo de cambios graduales introducidos por la Administración en el sistema migratorio estadounidense también ha sido disruptivo, atascando aún más un proceso ya de por sí arduo para millones de personas.

La frontera, prácticamente cerrada

Durante los últimos años del gobierno de Joe Biden, la frontera sur de Estados Unidos estuvo desbordada por la llegada de migrantes, impulsada por la pandemia, desastres naturales y el deterioro económico en América Latina. En su último año, Biden impuso restricciones que redujeron los cruces, pero el control fronterizo siguió siendo un eje central de la campaña de Donald Trump.

Tras asumir su segundo mandato, Trump actuó de inmediato para cerrar de facto el asilo en la frontera sur, declaró una emergencia nacional y desplegó más personal militar para apoyar tareas logísticas y avanzar en la construcción del muro fronterizo. En marzo, se adjudicó un nuevo contrato por más de 70 millones de dólares para construir unos 11 kilómetros de muro en Texas.

Casos de asilo suspendidos

Tras el tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en Washington la semana pasada, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que suspende todas las decisiones de asilo hasta que “podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado con el máximo grado posible”.

A finales de agosto de 2025, había más de 2,2 millones de inmigrantes esperando decisiones o audiencias de asilo, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también anunció que estaba revisando todas las decisiones de asilo tomadas durante la administración de Biden. Esta suspensión significa que los solicitantes de asilo, que ya podrían haber esperado años para que se resolvieran sus casos, ahora enfrentan un futuro aún más incierto.

Terminación del TPS para múltiples países

En 1990, el Congreso de EE.UU. creó el Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas que huían de países afectados por desastres naturales, guerras u otras condiciones que hicieran peligroso su regreso. Este programa les otorgaba el derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, con posibles extensiones.

Hasta finales de marzo de 2025, 17 países estaban bajo TPS, con aproximadamente 1,3 millones de personas protegidas. Sin embargo, la Administración Trump ha buscado reducir estas protecciones.

En febrero, el DHS anunció que quería terminar con el TPS para ciudadanos de Haití, cubiertos desde el devastador terremoto de 2010. Un juez federal bloqueó esta medida por no cumplir con los procedimientos del Congreso.

También se han revisado TPS o extensiones para Venezuela, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua y Siria. En noviembre, DHS intentó terminar el TPS para Sudán del Sur y Birmania, ambos afectados por guerras civiles prolongadas.

En diciembre, 12 países permanecían bajo TPS, aunque varias designaciones expiran el próximo año, con posibles cambios según acciones legales.

Admisión de refugiados detenida, salvo para sudafricanos blancos

En octubre, la Administración Trump redujo el número de refugiados admitidos en EE.UU. a 7500 por año, una cifra muy baja para un país que históricamente ha recibido a millones de personas que huyen de guerras, pobreza o persecución.

En 2024, EE.UU. admitió algo más de 100 000 refugiados, principalmente de República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria.

Bajo el mandato de Trump, el principal grupo aceptado son los sudafricanos blancos, con funcionarios alegando que ese grupo enfrenta persecución, racismo y amenazas en Sudáfrica; el Gobierno sudafricano ha rechazado tales acusaciones.

Green Cards bajo escrutinio

Tras el tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en Washington, USCIS anunció una revisión exhaustiva de todas las Green Cards para ciudadanos de todos los “países de interés”.

Las Green Cards permiten vivir y trabajar permanentemente en EE.UU., pero no otorgan derechos plenos de ciudadanía, como votar o tener pasaporte estadounidense.

USCIS señaló una proclamación presidencial de junio, que incluye 19 países, entre ellos Cuba, Laos, Venezuela, Haití y Afganistán.

La revisión de los titulares de Green Cards de esos países podría implicar evaluar a decenas de miles de personas, y aún no se sabe cuándo concluirá.

Visas de trabajo restringidas

En septiembre, la Administración Trump buscó imponer restricciones a ciertos tipos de visas de trabajo, alegando que estas visas se utilizaban en detrimento de los trabajadores estadounidenses, quienes estaban siendo reemplazados en lugar de complementados por trabajadores extranjeros.

Trump firmó una acción ejecutiva que impuso una tarifa de solicitud de 100 000 dólares para las visas H-1B, comúnmente usadas por empresas tecnológicas que afirman que el programa es necesario para cubrir puestos que no pueden encontrar dentro de Estados Unidos.

Se conceden aproximadamente 65 000 visas H-1B al año, y la demanda suele superar la oferta disponible.

Reducción de visas de estudiante

La Administración ha emitido miles de visas para estudiantes internacionales menos de lo habitual en años anteriores. Además, este año se ha enfocado en las visas existentes de miles de estudiantes internacionales, prestando especial atención a quienes participaron en protestas universitarias contra la campaña militar del régimen de Israel en Gaza.

El Departamento de Estado ha revocado alrededor de 6000 visas de estudiante este año, y la postura restrictiva de la Administración sobre lo que los estudiantes con visas pueden publicar en redes sociales ha desalentado a otros de incluso solicitar estudiar en Estados Unidos.

Los motivos de revocación han ido desde casos de alto perfil relacionados con presunto “apoyo a organizaciones terroristas” hasta incidentes menores, incluyendo delitos menores cometidos hace años.