Periodista libanés, perseguido por exponer la agenda pro-EEUU y anti-Resistencia de Aoun

Por: Julia Kassem *

El 22 de enero, un destacado periodista libanés pro-Resistencia, Hasan Illaik, recibió una citación del tribunal militar de Líbano bajo cargos de “insultar al presidente”.

Ese mismo día, Illaik lo dio a conocer mediante una publicación en X (anteriormente Twitter).

“Recibí una llamada del Departamento Central de Investigaciones informándome que el juez fiscal disciplinario Yamal al-Hayyar ha decidido citarme para ser interrogado mañana por la tarde, viernes, ante el departamento de investigaciones. Supe que la razón de la citación es el video que publiqué anteayer sobre el presidente de la República, Joseph Aoun.

El fiscal disciplinario ha aceptado convertirse en una herramienta en manos de Rami Naeem (quien anunció las citaciones antes de que se produjeran) y de otros, en un intento por limpiar su historial ante el presidente de la República.

Presidente Jamal, estoy dispuesto a morir defendiendo a mi pueblo y mi causa; ¿realmente cree que puede amedrentarme con amenazas de detención? Las cárceles son más que bienvenidas.

Le prometo que no guardaré silencio, ni sobre otros ni sobre usted”.

El cargo imputado fue, supuestamente, por “insultar al presidente”, una acusación inusual —aunque no del todo inédita— en un país donde ofender a los políticos se ha convertido en una forma de entretenimiento.

Illaik se negó a comparecer ante el juicio simulacro, optando por ofrecer una rueda de prensa en la que subrayó el fracaso del presidente en cumplir incluso con la obligación más básica de defender la soberanía libanesa.

En un episodio del 21 de enero titulado “Joseph Aoun y la limpieza del sur”, Illaik comenzó irónicamente criticando el interrogatorio por parte de un tribunal militar a un ciudadano que supuestamente había publicado críticas al presidente en redes sociales.

La reacción pública contra la represión a los ciudadanos —especialmente a través del tribunal militar en lugar del tribunal de prensa, como argumentan con frecuencia los abogados de periodistas citados ante tribunales militares— se centró en la flagrante contradicción con las leyes de traición aplicadas por el gobierno.

Sin embargo, la mayor parte de sus críticas se dirigió a la reunión de Aoun con embajadores el 20 de enero, donde el presidente libanés se jactó de sus logros y los del primer ministro Nawaf Salam en limitar las armas al Estado, eco de una demanda estadounidense de 25 años para desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

En su video original en Al-Mahatta, Illaik realizó una crítica mordaz al gobierno vigente bajo Joseph Aoun y Nawaf Salam por fomentar un ambiente de total desprecio hacia la soberanía de Líbano.

La decisión del 5 de agosto, en la que la presidencia libanesa encargó al ejército desarmar a la resistencia —una medida que marginó a Hezbolá y Amal— fue seguida rápidamente por la continuación de los ataques diarios israelíes, que aún no han cesado.

Aunque el secretario general de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, defendió el derecho del grupo a mantener sus armas y prometió considerar cualquier intento de desarme total “como si no existiera”, Hezbolá ha demostrado una extrema contención.

El grupo ha respetado la Resolución 1701 de la ONU, que ordena la retirada al sur del río Litani, y se ha negado a responder con represalias a los ataques y asesinatos del régimen israelí. En cambio, Hezbolá ha otorgado al Estado libanés un grado de respeto inmerecido y la oportunidad de cumplir con su supuesta responsabilidad de monopolizar las armas.

Aun así, en su discurso, el presidente Aoun elogió la vulnerabilidad voluntaria del Estado libanés, celebrando que durante al menos un año apenas se hubiera disparado un solo tiro desde Líbano.

Mientras tanto, en los días previos a sus vacuos elogios, la entidad sionista se volvió aún más audaz, intensificando los ataques sobre pueblos al norte del río Litani para presionar por el desarme en todo el país. Cabe destacar que el 16 de enero, los ataques aéreos apuntaron a Sohmur y Machgara, ambas localidades cercanas al lago de la presa de Qaroun.

En su mensaje a los embajadores extranjeros, Aoun se desacreditó al pisotear la memoria y los sacrificios de quienes liberaron al país de una ocupación de 20 años, desestimando sus esfuerzos como “aventuras suicidas”. Su gestión, de hecho, ha incentivado el regreso de la ocupación israelí al sur de Líbano por primera vez en más de 25 años, al ceder ante las tácticas de presión estadounidenses.

Al igual que su predecesor, la persecución de la relativamente moderada crítica de Illaik al discurso de Aoun fue completamente injustificada y no está protegida por la legislación libanesa.

La ley que establece la persecución por insultos al presidente —punible con hasta dos años de prisión— pretende salvaguardar las instituciones constitucionales. Sin embargo, dichas instituciones están siendo socavadas por una administración que tolera incursiones diarias estadounidenses “diplomáticas” e israelíes militares sobre el territorio, la ley y la soberanía libanesa.

De hecho, el acto constituyó una violación en un país donde la persecución de periodistas no es causa legal para tal acusación, y mucho menos a través de tribunales militares, reservados para casos de “terrorismo” y “traición”.

La verdadera traición comenzaría investigando la explotación estadounidense de puestos de ocupación israelíes como palanca en una campaña de desarme ilegal e imperialista. Los esfuerzos genuinos contra la traición indagarían por qué espías israelíes en Líbano, como Joshua Tartakovsky, pueden ser evacuados del país en medio de evidentes casos de espionaje.

Lo que verdaderamente fue criticado, sin embargo, fue la propia traición operativa del gobierno de Aoun. El actual gobierno libanés, encabezado por Aoun y Salam, no disparó un solo tiro —un punto que el presidente destacó con orgullo ante los embajadores el 20 de enero— ni emitió condenas verbales por los asesinatos diarios y las masacres periódicas derivadas de las implacables violaciones israelíes en el sur.

Estas violaciones incluyen la continua muerte de ciudadanos libaneses, incluidos niños, y ataques contra tropas y posiciones del Ejército Libanés y de la UNIFIL.

Hace pocos días, el ministro de Justicia del país, Youssef “Joe” Rajji, del partido Fuerzas Libanesas de extrema derecha de Samir Geagea, declaró abiertamente que Israel tenía derecho a seguir atacando Líbano mientras Hezbolá permaneciera armado.

Mediante el silencio y la sumisión a los intereses estadounidenses –en perjuicio directo de la integridad constitucional libanesa y del derecho internacional–, el presidente libanés y su gabinete insultan repetidamente tanto a sí mismos como a su país, otorgando una carta blanca de facto para la continua ocupación y violación de la soberanía de Líbano.

Todas las acciones —y omisiones— de Aoun son resultado directo de los dictados e instrucciones estadounidenses. Durante los últimos dos años, funcionarios estadounidenses han volado hacia y desde Líbano de manera incesante, utilizando al Estado libanés como instrumento para desmantelar a la resistencia libanesa y allanar el camino hacia la normalización con el régimen israelí.

Esta visión incluye transformar al Ejército Libanés en un instrumento de contrainsurgencia similar a la Autoridad Palestina, dirigido contra la Resistencia, socavando décadas de colaboración contra terroristas, espionaje y violaciones israelíes a la soberanía libanesa.

No obstante, bajo la perspectiva estadounidense, a pesar de su declarado objetivo de “restaurar la soberanía del Estado sobre las armas”, el verdadero propósito es imponer la superioridad cualitativa israelí sobre Líbano, especialmente sobre su resistencia, antes de que otra ronda anticipada de enfrentamientos entre la entidad ocupante e Irán involucre inevitablemente a las fuerzas de resistencia regionales.

En preparación para una guerra en múltiples frentes, el general de brigada israelí Zamir reveló recientemente un plan quinquenal denominado “Hoshen”, diseñado para preparar al ejército israelí para un conflicto prolongado y simultáneo contra los movimientos de resistencia de la región.

La preparación para esta próxima fase bélica no se limita a la expansión de capacidades materiales; también es una batalla de percepciones. Esta guerra se libra no solo con armas, sino con voluntades. El imperio, desesperado por mantener su imagen en medio de un declive de poder material, ha acelerado sus esfuerzos por silenciar a quienes exponen la fachada del poder estadounidense/israelí en la región.

El 21 de enero, el mismo día en que Illaik publicó su crítica a Aoun en Al-Mahatta y un día antes de su citación ante el tribunal militar, la entidad israelí lanzó un mortífero bombardeo a lo largo del Sur, atacando grupos de periodistas en Qennerit, al sur de Líbano.

Los ataques causaron la muerte de dos personas e hirieron a diecinueve, incluidos al menos ocho periodistas.

Estos periodistas, testigos del horror del bombardeo en el Sur ese día, incluso en Qennerit, presenciaron de primera mano la destrucción que dejó sin hogar a al menos 50 familias libanesas. Todo esto ocurrió mientras Aoun se jactaba de los supuestos logros del Estado libanés.

No podría quedar más claro que la caza de brujas contra Illaik forma parte de un intento coordinado entre Estados Unidos e Israel para silenciar la disidencia, atacando a periodistas a medida que aumenta la presión sobre las armas legítimas de la Resistencia libanesa.

Tanto los periodistas en el Sur como aquellos de Al-Mahatta dan testimonio de la ilegitimidad de la ocupación en curso –que se ha expandido de cinco puntos pos-alto al fuego a una zona tampón de facto– y de la ilegitimidad del Estado libanés al facilitar la ocupación ilegal encubriendo a los estadounidenses.

* Julia Kassem es escritora y comentarista con sede en Beirut, cuyo trabajo aparece en Press TV, Al-Akhbar y Al-Mayadeen English, entre otros medios.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV