Irán denuncia amenazas de EEUU ante la ONU y exige condena - Noticiero 13:30

1. Irán ha advertido al Consejo de Seguridad de la ONU acerca de las amenazas explícitas de Washington contra Teherán. El enviado de Irán ante la ONU instó a tomar medidas a nivel internacional, subrayando que Naciones Unidas debe condenar firmemente las violaciones cometidas por EE.UU.

2. Las Fuerzas Armadas de Irán advierten que cualquier amenaza será monitoreada y respondida en su momento.

3. El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, pide apoyo al mundo entero para lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos.

frr/rba