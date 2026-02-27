Concluye la tercera ronda de diálogos nucleares Irán-EEUU en Ginebra - Noticiero 21:30

Concluye la 3.ª ronda de las negociación EEUU-Irán. La Flotilla Global Sumud intentará de nuevo romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza.

1. Concluye la tercera ronda de las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos en Ginebra. El canciller iraní declaró que han logrado buenos progresos.

2. La Flotilla Global Sumud y la Flotilla Libertad partirán desde la ciudad española de Barcelona el venidero 12 de abril, en un nuevo intento de romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza.

3. Cuba asegura que “se defenderá con firmeza” frente a “cualquier agresión terrorista” tras el tiroteo con una lancha estadounidense cerca de sus costas.

rfm/msm