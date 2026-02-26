Diálogos nucleares Irán-EEUU en Ginebra entran en receso temporal - Noticiero 13:30

Negociaciones sobre el programa nuclear iraní se pausan en Ginebra. Erdogan critica ataques israelíes en Gaza. Cuba reporta un tiroteo mortal con una lancha de EE.UU.

1. La tercera ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en Ginebra ha entrado en receso, con la expectativa de reanudar las conversaciones horas después y avanzar en el diálogo.

2. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, critica los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza, pese al alto al fuego vigente desde el pasado octubre.

3. El Ministerio del Interior de Cuba informa de un intercambio de disparos entre la Guardia Costera de la isla y ocupantes de una lancha rápida de EE.UU. Hay cuatro personas muertas y siete heridas.

hhd/rba