Cepeda fortalece su liderato en intención de voto en Colombia con 37,1 %

Iván Cepeda incrementó su respaldo popular de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, al pasar del 31,9 % en noviembre al 37,1 % en febrero.

En la encuesta nacional más reciente, realizada entre el 11 y el 22 de febrero, se registró un cambio notable en las preferencias de voto de cara a las elecciones presidenciales, con un aumento en el respaldo al senador de izquierda Iván Cepeda, según un sondeo publicado este miércoles.

La encuesta, aplicada en febrero a 3800 colombianos, indica que el apoyo a Cepeda, del Pacto Histórico —partido del presidente Gustavo Petro—, creció del 31,9 % registrado en noviembre al 37,1 %, de acuerdo con el estudio elaborado por la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

En el sondeo, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, muestra un estancamiento en su respaldo, al pasar apenas del 18,2 % al 18,9 % en el mismo periodo.

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá registró un crecimiento significativo en su apoyo. Su respaldo pasó del 4,1 % en noviembre al 11,7 % en febrero, lo que la posiciona como una de las principales contendientes en la carrera electoral.

Sin embargo, no todos los aspirantes registraron avances. El exgobernador Sergio Fajardo, representante del centro político, experimentó una caída en su respaldo, al pasar del 8,5 % al 6,6 %, lo que lo desplazó del tercer al quinto lugar en las preferencias de los votantes.

En contraste, la senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, logró un ascenso significativo y superó a Fajardo. Su intención de voto aumentó del 1,1 % al 10 %, situándola por encima del dirigente centrista.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro recientemente expresó su opinión sobre el proceso electoral a través de su cuenta de X, donde indicó que, al ejercer su derecho al voto, solo solicitará el tarjetón del Congreso. Asimismo, advirtió sobre supuestas irregularidades que, según afirmó, podrían propiciar un fraude electoral.

Petro, quien asumió la Presidencia en 2022, es considerado el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. Su victoria se dio en el marco del Pacto Histórico, una coalición que llevó por primera vez a un dirigente de izquierda a la Casa de Nariño.

Petro se presentó como un reformista y opositor a la corrupción. Entre sus principales promesas de campaña figuran la lucha contra las desigualdades económicas, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y el fortalecimiento de los servicios públicos. Además, al igual que Iván Cepeda, ha subrayado la importancia de la paz y ha promovido reformas sociales y económicas, especialmente en ámbitos como la educación y la salud.

Aunque Cepeda y Petro coinciden en numerosos temas sociales y económicos, también enfrentan desafíos relacionados con la gestión de la crisis económica y mantienen diferencias en algunas políticas internas. Uno de los asuntos que ha generado debate dentro de su coalición es la administración de los recursos naturales, así como sus posturas frente a determinados temas internacionales.

Sin embargo, ambos dirigentes, como referentes del Pacto Histórico, mantienen su compromiso de transformar Colombia en una nación más justa y sostenible.

El respaldo popular a Petro y Cepeda continúa siendo sólido, especialmente entre los sectores más desfavorecidos y quienes se oponen a la corrupción. No obstante, enfrentan críticas desde sectores de derecha y de la oposición, que anticipan posibles desafíos económicos y sociales para el futuro del país.

Mientras Petro ejerce la Presidencia y avanza en su agenda de reformas, Cepeda, como figura destacada en el Congreso, continúa defendiendo iniciativas orientadas a fortalecer la democracia, la justicia social y la lucha contra la corrupción en Colombia.

