Colombia y Venezuela refuerzan su integración energética bilateral

Colombia y Venezuela avanzaron en “unidad energética” tras una reunión binacional que impulsa la integración y cooperación en gas, electricidad y energías limpias.

“¡Unidad energética para Colombia y Venezuela!”, declaró este viernes el Ministerio de Minas de Colombia en las redes sociales, al destacar que ambos países están dando “pasos concretos en su proceso de integración energética bilateral” tras la reunión binacional entre la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, en Caracas, capital del país bolivariana.

En este contexto, Palma resaltó que el encuentro permitió consolidar “avances importantes en la integración energética regional, fortaleciendo (su) agenda estratégica”, con temas que incluyen la modernización de infraestructura binacional, la interconexión eléctrica, la importación de gas natural y el impulso de energías limpias.

Por su parte, Rodríguez expresó su esperanza de que “la unidad sea felicidad" para los pueblos de los dos vecinos, subrayando el interés compartido de ambas naciones en profundizar la cooperación energética y fortalecer la integración bilateral.

El anuncio se produce luego de que Rodríguez y el presidente colombiano Gustavo Petro conversaran por teléfono y acordaran reunirse “para seguir avanzando” en temas comerciales, energéticos y de seguridad, que forman parte de las prioridades ambos países. Según la Presidencia colombiana, durante esa llamada los dos mandatarios abordaron asuntos adicionales como las cooperaciones en “frontera, agua, agricultura” en el marco del fortalecimiento de los nexos bilaterales.

Este paso se da en un contexto donde Bogotá también ha expresado su interés en importar gas venezolano a un precio reducido tras reformas en la ley de hidrocarburos que abren el sector al capital privado.

Cabe señalar que Bogotá se ha ofrecido como mediador entre Caracas y Washington, tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, durante un ataque militar de Estados Unidos contra la capital venezolana, un hecho que intensificó las tensiones diplomáticas en la región.

